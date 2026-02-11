Sharp annonce que la vente prévue de son usine d’écrans LCD, qui a pour nom K2, à Foxconn a échoué et qu’il compte arrêter la production sur le site en août, ce qui pourrait perturber l’approvisionnement d’Apple pour les écran LCD. Le cabinet TrendForce estime qu’une tension à court terme pourrait voir le jour pour des dalles LCD de certains MacBook et iPad, même si Apple dispose de temps et d’options pour amortir le choc.

Un risque réel, mais gérable pour Apple

L’alerte porte sur un point précis : les écrans LCD produits à Kameyama au Japon par l’usine K2 de Sharp, utilisés sur certains MacBook et iPad. Si la production s’arrête comme prévu, la question n’est pas celle d’une rupture globale, mais d’une possible friction logistique sur une fenêtre courte.

Apple pourrait toutefois limiter l’impact. TrendForce avance que les commandes d’Apple ne représenteraient qu’environ 16 % à 17 % de l’utilisation totale de l’usine, ce qui réduit mécaniquement la dépendance à un seul client.

Autre paramètre clé : le calendrier. Avec un arrêt annoncé pour août, TrendForce considère qu’Apple dispose d’environ six mois pour se préparer, ce qui laisse une marge de manœuvre pour ajuster la planification et les sources d’approvisionnement.

Le fond du problème est industriel. Sharp dit réduire la voilure de cette usine sur fond de concurrence accrue. Le site avait bâti son avantage sur une technologie devenue une référence pour les écrans LCD destinés aux MacBook et iPad, avant que des investissements croissants de fabricants coréens et chinois lui fassent du mal.

Apple mise à fond sur les écrans OLED

Foxconn, de son côté, avait initialement prévu de poursuivre la production d’écrans LCD sur ce site et d’ajouter de nouvelles lignes pour fabriquer des serveurs dédiés à l’intelligence artificielle. Le groupe s’est finalement retiré en invoquant des prix faibles pour le LCD, ce qui met fin à un scénario où l’activité aurait pu être maintenue autrement.

Pour Apple, cet épisode arrive alors que l’entreprise fait évoluer ses gammes vers l’OLED. Les iPhone sont déjà équipés d’écrans OLED et les deux dernières générations d’iPad Pro aussi. Sur un horizon d’un à deux ans, plusieurs produits vont basculer à leur tour vers l’OLED : iPad mini, iPad Air, MacBook Pro, MacBook Air et iMac.