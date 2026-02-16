L’année 2026 s’annonce particulièrement tendue sur le marché des semi-conducteurs. Portée par l’explosion des besoins en intelligence artificielle et en infrastructures cloud, la demande en mémoire – qu’il s’agisse de RAM ou de stockage NAND – exerce une pression intense (et inédite) sur les prix. Dans ce contexte, Apple aurait accepté de revoir significativement à la hausse certains contrats d’approvisionnement.

Selon des informations issues de certains analystes asiatiques, la firme de Cupertino aurait en effet consenti à payer jusqu’à deux fois plus cher une partie de la mémoire NAND fournie par Kioxia au premier trimestre 2026. Ces tarifs seraient renégociés chaque trimestre, signe d’un marché encore instable.

Un enjeu stratégique pour l’iPhone et le reste de la gamme

La mémoire NAND constitue le stockage Flash intégré aux iPhone, iPad et Mac. Une flambée durable des coûts pourrait peser sur les marges. D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple pourrait absorber une partie du choc financier afin d’éviter une hausse immédiate des prix publics, quitte à réduire temporairement sa rentabilité.

Rumor: Apple has agreed to Kioxia’s terms to double NAND unit prices starting in the January–March quarter, with pricing to be adjusted on a quarterly basis thereafter.$AAPL https://t.co/A8n3KLnNeF — Jukan (@jukan05) February 14, 2026

Cette stratégie permettrait de préserver sa compétitivité face à des concurrents potentiellement contraints d’augmenter leurs tarifs.

Sécuriser les volumes avant tout

Les contrats du secteur reposent souvent sur des engagements annuels assortis de négociations tarifaires trimestrielles. Si Apple diversifie ses fournisseurs, l’objectif principal reste la sécurisation des volumes pour garantir la production de millions d’appareils sans rupture.

Rien n’est officiellement confirmé à ce stade, mais la tendance est claire : la bataille pour la mémoire s’intensifie, et même les géants technologiques doivent composer avec une chaîne d’approvisionnement sous tension.