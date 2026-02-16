Vers toujours plus de confidentialité : Apple travaillerait sur une technologie d’écran capable de limiter les angles de vision sur ses futurs MacBook. D’après les projections du cabinet d’analyse Omdia, cette fonctionnalité pourrait être intégrée d’ici la fin de la décennie, à mesure que la marque adoptera des dalles OLED sur l’ensemble de sa gamme.

Le principe est simple et consiste à empêcher le “shoulder surfing”, autrement dit l’espionnage visuel dans les lieux publics. Concrètement, seul l’utilisateur placé face à l’écran verrait clairement le contenu affiché, tandis que les personnes situées sur les côtés distingueraient une image assombrie ou brouillée.

Une technologie inspirée des avancées OLED

Samsung s’apprête à inaugurer un dispositif comparable sur le Galaxy S26 Ultra, avec un contrôle au niveau du pixel combinant matériel OLED et réglages logiciels. Le constructeur évoque une solution paramétrable selon les applications ou les situations sensibles, présentée comme « une confidentialité visible et une sécurité tangible ».

Apple a déjà déposé plusieurs brevets liés à la restriction d’angle de vision. L’un décrit un film limitant l’émission lumineuse vers l’avant, l’autre mentionne des systèmes à lamelles ou cristaux liquides ajustables pour écrans plats.

Un déploiement lié à l’arrivée de l’OLED sur Mac

La transition vers l’OLED sur MacBook Pro est attendue dès 2026 ou début 2027, suivie par le MacBook Air. L’intégration d’un filtre de confidentialité pourrait accompagner cette évolution matérielle.

Rien ne garantit toutefois une commercialisation rapide de cette technologie. Mais à l’heure où la protection des données devient un argument clé, Apple pourrait bien transformer l’écran de ses Mac en un véritable rempart contre les regards un peu trop curieux.