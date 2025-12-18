Apple aurait sollicité Samsung Display et LG Display pour concevoir un écran OLED destiné à un futur iMac 24 pouces. Ce projet vise à remplacer la dalle LCD actuelle par un écran plus performant, avec une fin de développement espérée dès 2027 selon les informations de The Elec.

Un duel technologique entre QD-OLED et W-OLED pour l’iMac

Pour ce format d’ordinateur de bureau, Apple semble contraint de s’éloigner de la technologie RGB OLED qu’il privilégie habituellement, celle-ci n’étant pas encore assez fiable pour des diagonales de 20 à 30 pouces. En conséquence, Samsung Display et LG Display devraient proposer leurs propres technologies grand format.

La compétition se joue sur deux approches techniques distinctes :

Samsung Display proposerait ses écrans QD-OLED (Quantum Dot) qui génèrent les couleurs via une couche de conversion à points quantiques.

LG Display proposerait sa solution W-OLED utilisant une lumière blanche traversant des filtres colorés.

Pour répondre aux exigences d’Apple, les deux fabricants travaillent sur des architectures multiples. Cette configuration ajoute une couche verte supplémentaire par rapport aux designs standards, une modification essentielle pour améliorer la luminosité globale du panneau.

Des gains en luminosité et en contraste

Les caractéristiques techniques en discussion révèlent une ambition de surpasser l’écran Retina 4,5K de l’iMac actuel. Si la densité de pixels devrait se maintenir à 218 pixels par pouce, la luminosité maximale viserait les 600 nits. Cela représente une augmentation de 20% par rapport aux 500 nits des modèles actuels, permettant à l’iMac d’égaler la luminance du Studio Display.

Au-delà de la simple puissance lumineuse, l’adoption de l’OLED apporte des avantages majeurs face aux dalles LCD à rétroéclairage LED. Les utilisateurs bénéficient de noirs profonds, d’un contraste bien supérieur et d’une meilleure efficacité énergétique.

C’est la première fois qu’une rumeur évoque concrètement l’arrivée d’un écran OLED sur l’iMac. Cette évolution s’inscrit dans une stratégie plus large, puisque les MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient adopter cette technologie dès l’année prochaine, suivis ultérieurement par les MacBook Air.

Bien que l’objectif soit de finaliser l’écran OLED de l’iMac vers 2027 ou 2028, le lancement de ce Mac pourrait intervenir après cette échéance. Il convient de noter que ce projet d’écran OLED semble distinct des rumeurs concernant un iMac haut de gamme doté d’une puce M5 Max ou d’un rafraîchissement du modèle 24 pouces prévu l’an prochain.