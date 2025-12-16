Des fichiers internes utilisés par les ingénieurs d’Apple laissent entrevoir un nouvel iMac Pro, cette fois doté de la puce M5 Max. Cette découverte s’inscrit dans un vaste ensemble d’indices qui esquissent aussi la prochaine génération complète de MacBook et d’ordinateurs de bureau.

Un iMac (Pro ?) M5 Max en test dans les labos d’Apple

La fuite émane de fichiers du kit de débogage du kernel, des outils internes qui répertorient des machines inédites via des identifiants et des noms de plateforme. Dans ces données figure une référence à un iMac estampillé J833c, associé à la plateforme H17C. Cette dernière est elle-même liée au nom de code Sotra C, correspondant au futur nom commercial de la puce M5 Max.

Ce recoupement indique qu’un iMac équipé de la puce M5 Max est actuellement en phase de tests. Certaines données concernent toutefois des appareils purement expérimentaux, comme des iPad mini sous tvOS ou des MacBook tournant avec la puces A15, ce qui laisse ouverte l’hypothèse d’un prototype interne uniquement. Mais le calendrier attendu pour la puce M5 Max, combiné aux rumeurs d’un retour d’iMac Pro pour les professionnels, renforce l’idée d’un modèle réellement destiné à la vente.

Mark Gurman de Bloomberg et Ming-Chi Kuo ont déjà évoqué à plusieurs reprises le travail d’Apple sur un iMac à grand écran visant spécifiquement les utilisateurs avancés. L’apparition de cette configuration dans les fichiers de débogage conforte ce scénario.

Une feuille de route pour les Mac M5 et M6

L’iMac M5 Max n’est qu’un élément d’un programme bien plus large révélé par ces mêmes fichiers. Plusieurs variantes de MacBook Pro 14 et 16 pouces y apparaissent avec des puces M5 Pro et M5 Max, ainsi qu’un modèle 14 pouces équipé de la future puce M6. Des versions M6 Pro et M6 Max pour ces Mac portables sont également mentionnées, laissant présager une transition progressive vers cette nouvelle famille de puces.

La gamme plus grand public n’est pas en reste. De nouveaux MacBook Air de 13 et 15 pouces sont listés avec la puce M5, tandis que le Mac mini serait décliné en M5 et M5 Pro. Le Mac Studio, enfin, serait proposé avec des configurations M5 Max et M5 Ultra, confirmant son rôle de machine de bureau ultra-performante pour les créateurs et les studios.

Un dernier élément attire l’attention : la référence à un MacBook tournant avec la puce A18 Pro. Ce modèle a déjà fait parler de lui, il s’agira d’un MacBook d’entrée de gamme avec un prix en baisse par rapport aux modèles existants.