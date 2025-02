Apple prévoirait de lancer en 2027 un MacBook Air équipé d’un écran LCD amélioré utilisant la technologie Oxide TFT, une évolution par rapport aux dalles en silicium amorphe (a-Si) actuellement utilisées. Cette nouvelle technologie promet des améliorations notables en matière de performance et d’efficacité énergétique.

Les écrans LCD Oxide TFT devraient offrir des images plus nettes, un défilement plus fluide et une autonomie améliorée par rapport aux écrans traditionnels a-Si. Ces écrans devraient également offrir des temps de réponse plus rapides au niveau des pixels et une luminosité plus homogène, réduisant ainsi les effets de flou de mouvement pendant les vidéos ou les jeux, ainsi que le phénomène de « clouding » parfois visible sur les écrans LCD classiques.

Selon The Elec, Samsung Display et BOE sont en train de développer des lignes de production pour ces écrans avancés, avec la société coréenne installant de nouvelles machines de dépôt sur sa ligne de production A6 et la société chinoise construisant sa ligne B16. Bien que les objectifs de production exacts n’aient pas été précisés, les deux entreprises se préparent à produire des millions d’unités par an.

Cette mise à jour de l’écran LCD intervient alors qu’Apple aurait retardé ses plans pour un MacBook Air OLED, initialement prévu pour 2027, à 2029 ou plus tard. En parallèle, le développement du MacBook Pro OLED, avec un design plus mince, se poursuit comme prévu pour une sortie en 2026.