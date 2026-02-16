Apple ne prévoirait aucune évolution significative de l’iPad Pro pendant plusieurs années, si l’on en croit les informations du leaker Instant Digital sur Weibo. Le coût élevé de l’écran OLED et les ventes mitigées de la dernière refonte expliqueraient ce gel stratégique.

Il faudra patienter pour un nouvel iPad Pro réellement intéressant

Apple a réellement changé l’iPad Pro en 2024 pour la première fois depuis 2018 en y intégrant un écran OLED. Mais cette refonte n’aurait pas généré le rebond de ventes espéré. Apple a ensuite ajouté la puce M5 en octobre 2025, accompagnée d’améliorations mineures de connectivité.

Le prix de l’écran OLED constitue aujourd’hui le principal obstacle. Cette technologie coûteuse ne devrait pas baisser suffisamment pour justifier de nouvelles innovations dans un avenir proche. Apple choisirait donc de maintenir un cycle d’itération régulier, sans bouleversement majeur.

Contrairement aux tablettes haut de gamme concurrentes, l’iPad Pro ne bénéficierait pas de bordures ultra-fines autour de l’écran, du moins pas tout de suite. Apple renoncerait à cette amélioration esthétique pourtant présente chez ses rivaux. La marque semble privilégier la rentabilité à l’innovation visible.

Un nouvel iPad Pro va malgré tout voir le jour. La tablette devrait avoir la puce M6 et un système de refroidissement à chambre à vapeur, similaire à celui de l’iPhone 17 Pro. Ces ajouts sont attendus pour la fin 2026 ou le courant de 2027. Aucune autre rumeur ne circule concernant l’avenir de la gamme.