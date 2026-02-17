À quelques semaines du coup d’envoi du championnat 2026 de Formule 1, Apple renforce sa stratégie autour du sport en intégrant une chaine entièrement dédié à la Formule 1 dans son application Apple TV. Visible dès à présent pour les utilisateurs sous iOS 26 ou version ultérieure (seulement aux États-Unis), ce nouvel espace apparaît automatiquement dans l’interface — sans possibilité de le déplacer, de le modifier ou de le supprimer.

Sur Apple TV, iPad et Mac, le raccourci Formula 1 s’affiche dans la barre latérale, à proximité de l’onglet Major League Soccer (MLS). Ce choix d’interface a de quoi surprendre, Apple préférant multiplier les entrées distinctes plutôt que regrouper ses contenus sportifs sous une rubrique unique. Sur iPhone, la section est mise en avant depuis les onglets Accueil et Recherche.

Les Grands Prix inclus pour les abonnés américains

Ce déploiement s’inscrit dans le cadre de l’accord conclu en octobre 2025 entre Apple et la Formule 1. Aux États-Unis, l’ensemble des courses sera accessible sans surcoût pour les abonnés Apple TV. Une offensive stratégique qui fait suite au succès du film consacré à la discipline (+ de 600 millions de dollars au box-office) et aux ambitions croissantes de la marque sur le terrain du streaming sportif.

Calendrier 2026 et contenus exclusifs déjà disponibles

Le canal propose déjà des replays, notamment des courses disputées sur le circuit d’Albert Park, ainsi que des vidéos de pré-saison et des contenus additionnels. Les utilisateurs peuvent également ajouter les prochaines épreuves à leur liste « À suivre ».

La saison 2026 débutera le 8 mars avec le Grand Prix de Melbourne. En verrouillant la visibilité de la Formula 1 dans son application, Apple affiche clairement ses ambitions : faire du sport en direct-live un pilier majeur de son offre de streaming.