Apple déploie Apple Music Connect, un nouvel espace en ligne entièrement dédié aux labels, distributeurs et partenaires de l’industrie musicale. L’objectif est de centraliser les outils promotionnels et de mieux orchestrer la mise en avant des artistes sur Apple Music.

Cette nouvelle plateforme permet de gérer les visuels officiels, d’envoyer des photos de presse et de coordonner la présentation des sorties musicales à travers les différentes sections du service de streaming. Apple renforce ainsi son écosystème professionnel en proposant un point d’accès unique aux ressources marketing.

Des outils dédiés à la visibilité des artistes

Apple Music Connect intègre plusieurs fonctionnalités clés. L’outil Promote génère des créations visuelles adaptées aux différentes surfaces d’Apple Music ainsi qu’aux canaux externes tandis qu’Apple Music Pitch offre la possibilité de soumettre des informations détaillées sur des sorties à venir afin de solliciter une mise en avant éditoriale ou une intégration en playlist.

La section Media Requests simplifie l’envoi et la gestion des photos destinées aux équipes éditoriales. De leur côté, les Social Assets proposent des modèles prêts à partager pour annoncer une sortie ou célébrer une performance. Une console centralisée permet de piloter les accès et les autorisations, tandis que des outils marketing facilitent la génération de liens affiliés, badges, QR codes et lecteurs intégrables.

Un nom familier, mais un concept bien différent

Malgré son appellation, ce nouveau service n’a rien à voir avec l’ancienne fonctionnalité sociale Apple Music Connect abandonnée en 2018, qui permettait aux artistes de publier directement du contenu pour leurs fans. Cette fois, Apple cible exclusivement les professionnels.

Avec cette initiative, la firme de Cupertino confirme sa volonté de structurer davantage la promotion musicale au sein de son écosystème, à l’heure où la visibilité sur les plateformes de streaming est devenue un enjeu stratégique majeur pour l’industrie musicale.