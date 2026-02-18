L’iPhone 17 Pro Max s’impose déjà comme le smartphone le plus échangé avec les programmes de reprise au moment d’acheter un autre smartphone afin d’avoir une réduction du prix, seulement quelques mois après sa sortie. Selon les données de SellCell, le dernier modèle haut de gamme d’Apple a vu sa part dans le top 20 des reprises plus que doubler en 12 semaines, passant de 5,1 % fin novembre à 11,5 % début février.

Beaucoup de personnes se séparent de leur iPhone 17 Pro Max

Cette dynamique est atypique. Habituellement, le marché de la reprise est dominé par des modèles plus anciens, portés par le cycle naturel de renouvellement et une large base installée. Or, l’iPhone 17 Pro Max bouscule cette logique aux États-Unis en s’emparant de la première place, devant des valeurs sûres comme l’iPhone 15 Pro Max et l’iPhone 14 Pro Max (7,3 % chacun) ou l’iPhone 16 Pro Max et l’iPhone 13 (7,2 %). Fait notable, 86 % des modèles échangés sont classées en état « comme neuf » ou « bon », signe que les propriétaires se séparent de leur appareil très peu de temps après l’achat.

Ce phénomène s’explique par une excellente tenue de la cote. Sur une période de 145 jours après le lancement, l’iPhone 17 Pro Max n’a perdu que 25,4 % de sa valeur initiale pour un modèle en parfait état. À titre de comparaison, son prédécesseur, l’iPhone 16 Pro Max, avait vu sa valeur chuter de 32,5 % sur la même durée. Cette différence de plus de 7 points se traduit par un gain net d’environ 95 dollars à la revente pour le dernier modèle.

Actuellement, un iPhone 17 Pro Max en état neuf se négocie en moyenne autour de 967,50 dollars aux États-Unis. Pour SellCell, cette forte valeur résiduelle transforme le smartphone premium en un actif financier à court terme. Dans un contexte économique incertain, les utilisateurs n’hésitent plus à revendre rapidement leur smartphone haut de gamme pour avoir des liquidités immédiates, profitant de sa dépréciation plus lente que la moyenne.