La sénatrice républicaine Marsha Blackburn a envoyé une lettre à Tim Cook, le patron d’Apple, pour qu’il s’explique sur le traitement en faveur des médias de gauche sur Apple News, avec un délai de réponse fixé au 4 mars. Elle s’appuie sur une étude du Media Research Center (MRC) qui documente l’absence totale de médias de droite dans les articles mis en avant par l’application d’actualités.

Tim Cook doit s’expliquer le biais d’Apple News

Sur 620 articles diffusés dans les créneaux matinaux à forte audience en janvier, 440 provenaient de médias américains classés à gauche et 180 de médias américains centristes. Des sources conservatrices comme le New York Post ou Fox News n’apparaissaient pas une seule fois. Ce déséquilibre s’inscrit dans un constat plus large : Apple News n’a publié aucun article venant d’un média de droite pendant 99 jours consécutifs, avant de mettre en avant un article de Fox News consacré au décès de l’acteur James Van Der Beek.

Marsha Blackburn réclame notamment que Tim Cook précise si Apple News n’a « jamais exclu ou déprioritisé des contenus de médias à droite en raison d’un biais anti-conservateur ». Le patron d’Apple doit également préciser les procédures éditoriales de l’équipe d’Apple News et si un audit des algorithmes a été conduit pour évaluer leur neutralité politique.

La pression législative est doublée d’une alerte réglementaire. Le président de la Commission fédérale du commerce (FTC), Andrew Ferguson, a récemment envoyé une lettre à Tim Cook, avertissant qu’Apple pourrait violer les lois fédérales de protection des consommateurs en supprimant délibérément des contenus de médias conservateurs. Andrew Ferguson a précisé que « le Premier Amendement ne protège pas les déclarations trompeuses faites aux consommateurs et ne met pas non plus les entreprises à l’abri de comportements que le Congrès a jugés déloyaux en vertu du FTC Act, même si ces comportements impliquent du contenu éditorial ».

Deux études pour un même constat

Une deuxième étude, conduite par AllSides, un groupe non partisan spécialisé dans la classification des médias par orientation politique, est arrivée à des conclusions similaires. Sur une période de deux semaines en octobre, aucun article de média de droite n’apparaissait dans la section « À la une » d’Apple News. Sur 166 articles analysés, 2 % provenaient de médias conservateurs, contre 50 % de médias à gauche et 23 % de médias centristes.

AllSides a délibérément concentré son analyse sur les sections non personnalisables par l’utilisateur (« À la une » et « Actualités tendances »), là où la sélection dépend entièrement de l’équipe d’Apple ou de ses algorithmes. Julie Mastrine, directrice du système de notation des biais médiatiques d’AllSides et coauteure de l’étude, estime qu’Apple News « attise la polarisation politique en enfermant les lecteurs dans une bulle d’information unilatérale qui peut les manipuler et les aveugler ».