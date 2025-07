Apple vient de lancer un nouveau jeu baptisé « Emoji Game », accessible exclusivement aux abonnés Apple News+ disposant d’un appareil sous iOS 18.4, iPadOS 18.4 ou macOS 15.4 (ou versions ultérieures). Initialement présenté lors de la WWDC comme une fonctionnalité d’iOS 26, Emoji Game est finalement disponible un peu plus tôt que prévu afin de faire coïncider son lancement avec la Journée mondiale de l’emoji. Le principe est simple : des mots partiellement masqués s’affichent avec une sélection d’emojis, et le joueur doit glisser le bon emoji dans l’espace vide. Par exemple, pour le mot « disappear », il faut insérer une poire (« pear »). Évidemment tout le jeu est en anglais seulement, ce qui n’est guère étonnant sachant que le service Apple News+ est uniquement disponible dans 4 pays anglophones.

Emoji Game propose également des Genmoji – des emojis générés dynamiquement par IA – afin d’enrichir le gameplay. Ce nouveau titre s’ajoute à la sélection de jeux déjà disponibles dans Apple News+, comme Crossword, Quartiles et Sudoku, dans le but de rendre le service plus attractif. De nouveaux puzzles seront proposés chaque jour, et les scores peuvent être suivis via Game Center. Pour l’instant, le jeu est disponible uniquement aux États-Unis et pour les utilisateurs anglophones au Canada. On peut y accéder via l’onglet « Following » de l’app Apple News.