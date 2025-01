Apple poursuit son expansion dans le domaine des actualités avec son application Apple News. Si l’application, lancée il y a près de dix ans, n’a pas produit beaucoup de journalisme original, elle est devenue un acteur clé dans la distribution de contenu, touchant chaque mois environ 125 millions de personnes dans des pays comme les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni et l’Australie.

Apple News dans de nouveaux pays

Aujourd’hui, Apple envisage de rendre son application Apple News disponible dans davantage de pays et de développer sa couverture locale, notamment au Royaume-Uni, en ajoutant des sections comme les puzzles, actuellement réservées aux États-Unis et au Canada, comme le rapporte le Financial Times.

Apple cherche à renforcer le rôle de son application dans la génération de revenus pour les éditeurs. Si la société ne dévoile pas de chiffres précis sur les bénéfices générés par Apple News, elle espère que l’amélioration de l’efficacité publicitaire et l’expansion géographique de l’application contribueront à la croissance de son activité dans le secteur des médias. « Il est vraiment important pour nous d’être présents sur Apple News, c’est la porte d’entrée vers l’iPhone de tout le monde », explique David Higgerson, directeur numérique de Reach, le plus grand propriétaire de journaux régionaux au Royaume-Uni.

L’argument commercial de la plateforme repose sur un modèle publicitaire hybride. Les éditeurs peuvent vendre leurs propres publicités et conserver 100% des revenus générés, ou accepter de partager avec Apple les recettes publicitaires provenant d’annonces vendues par la société ou ses revendeurs. En parallèle, Apple propose un service payant, Apple News+, qui regroupe des contenus de magazines et de journaux, des jeux et des podcasts. L’adhésion à ce service, lancé il y a cinq ans, a doublé le nombre d’éditeurs partenaires, atteignant désormais 450 éditeurs à travers le monde.

Un modèle économique qui dérange un peu

Toutefois, le modèle économique d’Apple News suscite des débats dans l’industrie. Pour certains éditeurs, c’est un moyen de toucher une audience mondiale, mais d’autres craignent que l’application ne cannibalise leurs propres lecteurs et leurs revenus. Les éditeurs qui dépendent de la publicité sont particulièrement désavantagés par les strictes règles de confidentialité imposées par Apple, qui limitent l’utilisation des données des utilisateurs pour le ciblage publicitaire.

Les revenus issus d’Apple News+ sont partagés entre Apple et les éditeurs, selon l’engagement des lecteurs. Cependant, ce système soulève des inquiétudes : certains éditeurs redoutent que cette approche ne réduise le nombre d’abonnés payants, qui pourraient préférer payer directement pour accéder au contenu sans passer par un intermédiaire comme Apple.

En fin de compte, Apple News s’impose comme un acteur de l’écosystème médiatique, mais son modèle reste un terrain de tensions entre Apple et les médias traditionnels.