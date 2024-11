Apple se met à vendre des publicités qui apparaissent au niveau de son application News. L’objectif, sans surprise, est d’augmenter toujours plus le chiffre d’affaires.

Depuis un certain temps, Apple vend son propre inventaire publicitaire dans la recherche et dans l’App Store. Jusqu’à présent, la société s’appuyait sur des fournisseurs tiers pour vendre les publicités d’Apple News, ce qui limitait son potentiel de revenus et celui des milliers de médias qui diffusent du contenu sur la version gratuite d’Apple News.

Maintenant, Apple propose aux spécialistes du marketing de nouvelles unités publicitaires dans le flux d’Apple News et dans les articles individuels de l’application, comme le révèle Axios. À partir de l’année prochaine, Apple vendra des parrainages premium de contenu rédactionnel pour des événements pertinents, tels que le Met Gala, l’U.S. Open et bien d’autres encore. Outre les parrainages premium, l’équipe d’Apple News propose également des placements de bannières et des publicités vidéo dans 17 formats différents, y compris des publicités en carrousel qui présentent différents produits.

Les médias sur Apple News recevront une part de 70% des recettes provenant des publicités vendues par Apple dans leurs articles. Ils continueront à recevoir 100% des recettes provenant des publicités qu’ils vendent eux-mêmes dans leurs articles.

En l’état, l’application Apple News reste limitée aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et à l’Australie. La disponibilité dans les autres pays ne semble pas une priorité pour Apple, étant donné que la liste n’a pas évolué depuis des années.