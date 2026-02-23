Apple préparerait une évolution majeure de ses technologies d’ intelligence artificielle, en plaçant l’IA visuelle au cœur de son écosystème. Si l’on en croit Bloomberg, l’objectif ne serait plus seulement d’améliorer les modèles génératifs textuels mais de doter ses appareils d’une compréhension avancée du monde réel grâce aux caméras, capteurs et puces maison.

Cette orientation viserait à renforcer l’analyse de scènes en temps réel, le suivi d’objets, la segmentation d’images et le raisonnement multimodal. À terme, l’iPhone, les futurs lunettes de réalité augmentée, d’éventuels robots domestiques ainsi qu’une nouvelle génération de Siri pourraient s’appuyer sur cette capacité à interpréter l’environnement physique avec une grande précision.

Une IA pensée pour les produits Apple

Contrairement à ses concurrents misant massivement sur le cloud, Apple privilégierait une approche centrée sur l’appareil. En combinant ses capteurs photo, ses systèmes LiDAR, ses processeurs Apple Silicon et ses technologies spatiales, la marque chercherait à créer une plateforme d’intelligence embarquée capable d’anticiper les intentions de l’utilisateur.

L’IA visuelle deviendrait ainsi le socle technologique reliant iPhone, Apple Watch, AirPods et casques immersifs. Cette intégration étroite entre matériel et logiciel constituerait un avantage structurel difficile à reproduire sans contrôle total de la chaîne technologique.

Une nouvelle bataille face à Google et Meta

Alors que Google déploie Gemini à grande échelle et que Meta investit dans l’IA multimodale pour ses ambitions AR, Apple choisirait donc un terrain différent, celui du contexte et de la perception en temps réel.

Plutôt qu’un produit isolé (comme le futur gadget IA d’OpenAI), il s’agirait d’un changement de plateforme. Si l’intelligence visuelle devient la clé du spatial computing et des appareils portables de demain, Apple pourrait redéfinir les règles du jeu en imposant sa vision d’une technologie capable non seulement de répondre à des prompts mais aussi de comprendre le monde qui nous entoure.