À l’approche du Mobile World Congress 2026 de Barcelone, on apprend que Xiaomi frapperait un gros coup en matière d’interopérabilité. À l’occasion du lancement attendu de la série Xiaomi 17, le constructeur chinois devrait dévoiler HyperOS 3.1, une mise à jour intégrant une nouvelle fonctionnalité baptisée « iOS Bridge ».

Cette nouvelle fonctionnalité améliorerait la communication entre les appareils Xiaomi et les produits Apple, notamment l’iPhone et les AirPods. Une initiative qui pourrait séduire les utilisateurs évoluant entre les deux écosystèmes.

Appels, AirPods et partage de fichiers simplifiés

Parmi les nouveautés évoquées, les appels entrants reçus sur un iPhone pourraient s’afficher directement sur une tablette ou un PC Xiaomi connecté. L’utilisateur aurait ainsi la possibilité de répondre ou de gérer l’appel sans même devoir manipuler son smartphone.

L’intégration des AirPods serait également renforcée : affichage du niveau de batterie, contrôles étendus et expérience plus proche de celle offerte sur les appareils Apple. Enfin, un système de transfert de fichiers sans fil permettrait d’échanger rapidement des contenus entre iPhone et terminaux Xiaomi, sans application tierce.

Cibler les utilisateurs multiplateformes

Si ces annonces se confirment lors du salon mobile (organisé du 2 au 5 mars 2026), Xiaomi marquerait alors un point important auprès des utilisateurs multiplateformes. Pour rappel, en 2025, la marque détenait environ 16 % du marché européen des smartphones (estimations d’Omdia).

En misant sur l’ouverture plutôt que sur l’enfermement dans son écosystème, Xiaomi pourrait bien créer l’une des grosses sensations du MWC 2026.