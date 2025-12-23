Depuis le départ, Apple propose une connexion simplifiée des AirPods à l’iPhone. Voilà que les écouteurs et casques Bluetooth tiers vont avoir le droit au même système avec iOS 26.3. Ce sera spécifique à l’Europe, puisque c’est lié au DMA.

L’appairage rapide n’est plus réservé aux AirPods

Concrètement, cette ouverture technique permet aux accessoires concurrents de bénéficier de la même simplicité d’usage que ce que propose Apple pour les AirPods. Deux nouveautés majeures sont actuellement en phase de test pour les développeurs en Europe avec iOS 26.3 :

Appairage de proximité : fini les configurations fastidieuses en plusieurs étapes. Désormais, approcher des écouteurs tiers d’un iPhone suffira à lancer une procédure de connexion simple en une seule étape, imitant l’expérience des AirPods.

fini les configurations fastidieuses en plusieurs étapes. Désormais, approcher des écouteurs tiers d’un iPhone suffira à lancer une procédure de connexion simple en une seule étape, imitant l’expérience des AirPods. Gestion avancée des notifications : les montres connectées concurrentes pourront recevoir, afficher et permettre de réagir aux notifications provenant du téléphone. Cette fonctionnalité, jusqu’alors chasse gardée de l’Apple Watch, comporte toutefois une limitation : le transfert des alertes ne fonctionne que vers un seul appareil à la fois. L’activation sur une montre tierce désactivera les notifications sur une Apple Watch.

Ces nouveautés marquent, selon la Commission européenne, « un autre pas vers un écosystème numérique plus interconnecté au bénéfice de tous les citoyens de l’UE ». Si les développeurs peuvent d’ores et déjà expérimenter ces fonctions avec la bêta d’iOS 26.3, il faudra attendre le courant de 2026 pour que tout le monde puisse en profiter.

Il est important de noter que ces concessions d’Apple restent strictement géolocalisées. Seuls les utilisateurs et fabricants qui sont au sein de l’Union européenne profiteront de ces nouvelles fonctions d’interconnexion, la mise à jour iOS 26.3 étant attendue pour la fin du mois de janvier ou début février.