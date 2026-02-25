Apple a mis la main sur les actifs d’Invrs.io et a intégré son unique fondateur et employé, Martin Schubert, qui a un profil de recherche en optique guidée par l’intelligence artificielle. Le rachat a été partagé avec la Commission européenne en octobre dernier, mais il est seulement dévoilé publiquement aujourd’hui.

Martin Schubert a consacré plus d’une décennie à des technologies avancées d’écrans, de puces et d’optique chez Google et Micron avant de rejoindre Meta comme chercheur scientifique. Il a fondé Invrs.io en 2023 avec l’ambition d’accélérer la conception de composants optiques via l’IA, en ciblant initialement les domaines de la réalité augmenté, de la réalité virtuelle, des data centers et des véhicules autonomes. La start-up a développé plusieurs projets open-source que l’on retrouve sur GitHub : des frameworks de simulation, des défis de conception standardisés et un classement public permettant de comparer les résultats entre équipes de recherche.

Que va faire Apple d’Invrs.io ?

Apple n’a pas précisé comment Martin Schubert sera intégré en interne ni ce qu’il fera des outils d’Invrs.io. La photonique (conception de composants manipulant la lumière) est néanmoins centrale à une large gamme de produits du fabricant : systèmes de caméra, écrans, capteurs et scanners LiDAR. Les outils développés par la start-up, qui utilisent l’IA pour simuler et optimiser le comportement de la lumière dans des structures complexes, pourraient accélérer la conception de composants pour de futurs iPhone, iPad, Apple Vision Pro, voire des produits non encore annoncés.

Cette acquisition discrète survient un mois après l’annonce du rachat de Q.ai, une start-up spécialisée dans l’IA audio dont la valorisation d’environ 2 milliards de dollars en fait la deuxième plus grande acquisition de l’histoire d’Apple, derrière Beats racheté 3 milliards de dollars en 2014. Invrs.io représente une tout autre échelle, mais une direction cohérente : intégrer des expertises de recherche pointues avant qu’elles ne maturent en dehors d’Apple.