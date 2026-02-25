Transformer un objet décoratif en véritable machine informatique : le défi a été relevé avec brio par la chaîne YouTube This Does Not Compute. Son créateur a en effet réussi à intégrer une émulation complète d’un Macintosh classique dans le châssis d’un mini réveil inspiré du Macintosh original, haut d’à peine dix centimètres.

Le point de départ de ce projet est un RayCue Maclock, un petit réveil reprenant fidèlement le design iconique du Macintosh de 1984. Plutôt que de conserver un simple gadget, le vidéaste a décidé d’y loger un véritable ordinateur miniature capable de faire tourner un système Mac !

Une base Raspberry Pi Zero 2 W et un écran 2,8 pouces

Un projet accessible aux bricoleurs avertis

Au cœur du montage, on retrouve un Raspberry Pi Zero 2 W, associé à un écran LCD Waveshare de 2,8 pouces et à une carte microSD de 32 Go. L’ensemble de la bidouille nécessite évidemment quelques compétences en soudure, sans compter le démontage minutieux du boîtier en plastique. Un support d’écran imprimé en 3D complète l’intégration interne, l’espace disponible étant particulièrement réduit.

Le projet s’appuie sur des solutions d’émulation logicielle permettant de recréer l’expérience Macintosh d’époque. Toutes les étapes ainsi que les fichiers nécessaires sont détaillés sur le dépôt GitHub associé à la chaîne.

Un objet geek aussi décoratif que fonctionnel

Avec un budget avoisinant les 100 dollars, ce mini Mac de bureau combine nostalgie et bidouille moderne. Le créateur évoque même des pistes d’amélioration, comme rendre la fausse disquette fonctionnelle pour démarrer la machine ou l’utiliser comme lecteur de carte SD.

Preuve que l’esprit DIY reste bien vivant, ce projet démontre en tout cas qu’avec un peu d’ingéniosité, même un simple réveil peut devenir un hommage interactif à l’histoire de l’informatique.