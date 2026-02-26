Apple franchit un cap dans l’histoire de la sécurité mobile en annonçant que l’iPhone et l’iPad deviennent les premiers et uniques appareils grand public certifiés conformes aux exigences de garantie d’information des nations de l’OTAN. Concrètement, ils peuvent désormais traiter des informations classifiées jusqu’au niveau restreint de l’OTAN sans logiciel tiers ni paramétrage supplémentaire.

Les iPhone et iPad sont jugés sécurisés pour l’OTAN

Aucun autre appareil mobile grand public n’avait jusqu’ici atteint ce niveau de certification gouvernementale. Ce qui distingue Apple, c’est une architecture de sécurité intégrée dès le design qui couvre à la fois le matériel, le logiciel et les puces Apple Silicon. Le chiffrement de haut niveau, l’authentification biométrique avec Face ID et le Memory Integrity Enforcement (MIE) constituent le socle technique qui a convaincu les décideurs.

La certification de l’OTAN s’appuie sur des travaux déjà engagés en Allemagne. L’iPhone et l’iPad avaient préalablement obtenu l’autorisation de traiter des données gouvernementales allemandes classifiées, à l’issue d’une évaluation approfondie menée par l’Office fédéral de la sécurité des technologies de l’information (BSI). Cette évaluation a ensuite servi de socle à la certification étendue à l’ensemble des nations alliées, couvrant les appareils sous iOS 26 et iPadOS 26.

Claudia Plattner, présidente du BSI, résume la démarche :

La transformation numérique sécurisée ne réussit que si la sécurité de l’information est prise en compte dès le début du développement des produits mobiles. En nous appuyant sur l’audit rigoureux du BSI de la plateforme iOS et iPadOS pour une utilisation dans les environnements d’information classifiés allemands, nous sommes heureux de confirmer la conformité aux exigences de garantie des nations de l’OTAN.

iOS 26 et iPadOS 26 figurent désormais au NATO Information Assurance Product Catalogue, reconnaissance officielle de leurs capacités de sécurité natives.

Pour Ivan Krstić, vice-président d’Apple chargé de l’ingénierie et de l’architecture de sécurité, cette certification marque une rupture structurelle :