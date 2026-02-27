Apple propose aujourd’hui le troisième épisode d’Elevated, à savoir sa série de vidéos immersives sur le Vision Pro. Ici, c’est la Suisse qui est mise à l’honneur avec une vue depuis les airs.

Nouvelle vidéo immersive pour l’Apple Vision Pro

Voici comment Apple présente le nouvel épisode de sa série de vidéos immersives :

Marchez dans les airs, là où les sommets enneigés effleurent le ciel. L’actrice suisse Carla Juri vous accompagne dans un vol exaltant au-dessus des ruines d’un château perché au sommet d’une montagne, d’un chemin de fer enjambant un gouffre et de la majesté époustouflante du Cervin.

Les deux premiers épisodes exploraient Hawaï et le Maine. L’épisode d’aujourd’hui consacré à la Suisse fait suite au premier épisode diffusé en septembre 2024 et au deuxième épisode diffusé en octobre 2025.

Pour rappel, les vidéos immersives sur Apple Vision Pro sont des contenus spéciaux filmés en 3D, généralement en 8K, avec un champ de vision à 180 degrés et de l’audio spatial pour donner l’illusion d’être réellement dans la scène plutôt que devant un écran plat. Le casque affiche une image différente pour chaque œil et suit les mouvements de votre tête, ce qui permet de regarder autour de soi comme dans la réalité tout en percevant les sons dans l’espace, comme si la source sonore était réellement située devant, derrière ou au-dessus de vous.

Apple propose ce format sous le nom Apple Immersive Video dans l’application Apple TV du Vision Pro, avec un catalogue de courts-métrages, documentaires et performances musicales produits avec des caméras dédiées. Pour l’utilisateur, l’expérience est proche d’un « cinéma personnel » panoramique où l’on peut se téléporter dans un autre lieu ou événement, tandis que pour les créateurs cela implique des techniques de capture et de compression avancées capables de gérer des flux 8K par œil à haute fréquence d’images.