Apple a annoncé un nouveau partenariat culturel avec le célèbre Sydney Opera House. Cette collaboration d’une durée d’un an vise à encourager la créativité et à offrir davantage d’opportunités aux jeunes artistes australiens dans les domaines de l’art, du design et de la culture. Greg Joswiak, responsable marketing d’Apple, souligne que « depuis cinquante ans, Apple donne aux créateurs les outils pour imaginer, concevoir et partager leurs idées ».

À travers cette initiative, la marque américaine souhaite renforcer l’accès à des programmes éducatifs et créatifs destinés à inspirer la prochaine génération de talents. L’Opéra de Sydney, l’un des lieux culturels les plus emblématiques du monde, servira de plateforme pour expérimenter de nouvelles formes d’expression artistique associant technologie et création (on peut supposer que le matériel Apple sera inclus dans l’aspect « technologie »).

Des expériences interactives pour les jeunes créateurs

Le partenariat prévoit la mise en place de programmes interactifs et d’ateliers destinés au jeune public. Apple deviendra notamment le partenaire fondateur d’un nouveau festival international pour enfants qui sera organisé à l’Opéra de Sydney dans le courant de l’année.

La collaboration soutiendra également le Centre for Creativity de l’institution culturelle, avec l’objectif d’explorer comment les technologies numériques peuvent enrichir les expériences artistiques et les événements proposés au public.

L’iPad et Procreate au cœur du projet artistique

Une œuvre numérique projetée sur les voiles de l’Opéra

Un moment fort de cette collaboration aura lieu du 25 au 27 mars. Pendant trois soirées, les célèbres voiles de l’Opéra de Sydney seront illuminées par des œuvres créées avec l’application Procreate sur iPad par dix artistes australiens émergents.

Le public invité à participer

Des sessions gratuites Today at Apple permettront également au public de créer ses propres œuvres numériques et de les soumettre pour une éventuelle projection sur le bâtiment. Bref, un programme particulièrement copieux, et qui mettra évidemment à l’honneur les produits technologiques les plus « créatifs » d’Apple.