Apple aurait évalué puis écarté un iPhone à clapet, estimant en interne que le format était « inutile ». L’information provient du leaker Instant Digital sur Weibo qui précise que cet iPhone Flip ne créerait aucun nouveau scénario d’usage essentiel. Son principal argument de vente se résumerait à tenir dans la poche d’un jean slim, ce qui est aux antipodes du focus actuel d’Apple en matière de développement matériel.

Le design poserait aussi des problèmes techniques concrets. La charnière centrale divise maladroitement l’espace interne en deux, rendant chaque millimètre critique. La capacité de la batterie s’en trouverait réduite et le système de caméra arrière aurait nécessité des compromis significatifs. Si l’objectif était simplement de rendre l’iPhone plus compact, Apple préférerait concevoir un modèle classique de plus petite taille plutôt que de plier l’appareil en deux.

L’iPhone mini avait déjà donné la réponse

Le précédent existe. Apple a commercialisé l’iPhone 12 mini et l’iPhone 13 mini, deux modèles de 5,4 pouces abandonnés après deux générations faute de ventes suffisantes. Samsung propose depuis longtemps les deux formats avec le Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip, mais le marché Apple n’a pas démontré d’appétit pour les formats réduits. L’échec des iPhone mini rend logique l’abandon d’un iPhone Flip à clapet, dont le seul avantage différenciant était précisément sa compacité une fois replié.

Les rumeurs sur un iPhone Flip ont émergé à deux reprises : une première fois il y a plusieurs années, avant que les spéculations ne se déplacent vers un iPhone Fold qui se plie en deux dans le sens de la largeur (tel un livre) et une seconde fois en février 2026. L’iPhone Fold, lui, n’a pas été abandonné : il est attendu pour septembre cette année. C’est ce format qui, contrairement au modèle à clapet, ouvre de nouveaux usages en déployant une surface d’affichage plus grande.