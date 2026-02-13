Apple teste un prototype d’iPhone Flip à clapet selon le leaker Fixed Focus Digital sur Weibo. Cette information intervient alors qu’Apple s’apprête à lancer cet automne son premier iPhone pliable au format livre, baptisé officieusement iPhone Fold. Le fabricant explore ainsi simultanément deux architectures pliables distinctes, mais l’incertitude persiste quant à la progression du modèle Flip vers la production de masse.

Un iPhone à clapet en préparation chez Apple

Bloomberg avait précédemment rapporté qu’Apple envisageait un design carré à clapet, sans préciser le stade d’avancement du projet. Fixed Focus Digital indique pour sa part que le développement a franchi l’étape des tests, suggérant un engagement plus sérieux qu’une simple exploration conceptuelle. La nature exacte de ces tests reste floue, mais cela signale qu’Apple évalue concrètement la viabilité commerciale de ce format.

L’iPhone Flip rejoindrait ainsi la gamme des iPhone après le lancement de l’iPhone Fold prévu pour l’automne 2026. Ce dernier adoptera un design façon livre inspiré des Galaxy Z Fold de Samsung, ciblant les utilisateurs privilégiant la surface d’écran étendue. Le format à clapet viserait à l’inverse le segment popularisé par les Galaxy Z Flip et Motorola Razr, privilégiant la compacité et un prix d’entrée généralement inférieur.

Si Apple propose réellement l’iPhone Flip, le lancement interviendrait au plus tôt à l’automne 2027. Une commercialisation en 2028 ou ultérieurement constitue toutefois un pari plus prudent, laissant à Apple le temps d’observer les retours sur l’iPhone pliable et d’affiner la technologie de charnière pour un format plus compact.

Cette stratégie à double volet permettrait à Apple de couvrir les deux segments du marché pliable. L’entreprise reproduirait ainsi la segmentation opérée par Samsung, leader actuel des smartphones pliables avec ses gammes Galaxy Z Fold et Flip commercialisées depuis plusieurs générations.