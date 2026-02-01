Apple étudie activement la conception d’un iPhone pliable à clapet dans ses laboratoires de recherche. Ce projet vise à compléter le premier iPhone pliable dont la sortie commerciale est programmée pour l’automne 2026.

L’iPhone à clapet refait parler de lui

Le premier iPhone pliable, attendu pour septembre, sera le plus cher de la gamme chez Apple. Cet iPhone Fold devrait arborer un écran extérieur de 5,5 pouces et un écran de 7,8 pouces une fois déplié. Ce choix de gabarit le rendrait plus compact que les versions actuelles proposées par Samsung, laissant ainsi de la place pour d’autres formats.

C’est précisément pour combler les futurs besoins de diversification qu’un second modèle est à l’étude. Selon Bloomberg, les ingénieurs d’Apple explorent un design carré qui se referme sur lui-même, similaire aux concepts déjà exploités par Samsung avec ses Galaxy Z Flip. Apple parie sur le fait que le succès de son premier iPhone pliable créera une demande suffisante pour justifier l’existence de formes et de tailles variées, à l’image de la segmentation actuelle des iPhone classiques.

Il faut savoir qu’une précédente rumeur datant d’octobre avait déjà évoqué ce futur iPhone à clapet. Il s’était dit que ce modèle aurait un châssis avec des bords incurvés autour de la zone de la charnière. Aussi, la fuite indiquait que ce modèle disposerait d’un écran externe capable d’afficher des notifications, des raccourcis basés sur l’IA ou de capturer des informations simples. Sur le plan technique, il intégrerait une nouvelle technologie d’écran avec une couche de cathode organique transparente pour produire des couleurs plus pures. Apple positionnerait cet appareil comme un modèle « luxe léger », orienté vers la mode et susceptible de séduire une clientèle féminine.

Pas de garantie de commercialisation

L’existence de ce prototype ne scelle pas son destin commercial. Ce modèle à clapet n’a aucune date de sortie à ce jour et pourrait ne jamais atteindre les rayons. La prudence est de mise chez Apple, d’autant que le projet d’un grand iPad pliant a récemment heurté des obstacles de développement.

D’autres alternatives restent sur la table pour étoffer la future gamme. Il est tout à fait envisageable qu’Apple s’oriente vers un iPhone Fold 2 avec un écran plus grand. Cette option permettrait de séduire les utilisateurs qui trouveraient le design initial de 2026 trop petit. Pour l’heure, tout dépendra de la réception du public.