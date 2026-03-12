Le MacBook Neo embarque la puce A18 Pro, avec un processeur (CPU) à 6 cœurs, une puce graphique (GPU) à 5 cœurs et 8 Go de RAM. Dès son annonce, la question s’est posée : est-ce suffisant pour jouer ? Andrew Tsai a testé dix jeux en conditions réelles sur un MacBook Neo avec 512 Go d’espace de stockage. On retrouve des jeux natifs pour macOS, des jeux Windows qui passent par des couche de traduction et de l’émulation de Nintendo Switch.

Que vaut le MacBook Neo pour jouer ?

Le verdict global est plus nuancé qu’attendu. La machine se défend mieux que sa fiche technique ne le laissait présager, mais les 8 Go de mémoire constituent son plafond de verre. Sans surprise, les jeux natifs pour macOS surpassent systématiquement les titres Windows exécutés via des couches de traduction et les performances varient avant tout selon l’appétit du jeu en mémoire.

La liste des jeux testés comprend :

Cyberpunk 2077

Minecraft

World of Warcraft

Control

Resident Evil Requiem

Resident Evil 2 (2019)

Counter-Strike 2

Elden Ring

Dark Souls Remastered

Mewgenics

The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom

Minecraft s’en sort remarquablement bien, entre 50 et 300 FPS en 1080p selon les préréglages. World of Warcraft s’en sort autour de 60-70 FPS (mais tombe autour de 45 FPS dans les zones avec beaucoup de personnages). Pour Control, le MacBook Neo est autour de 40-50 FPS avec les graphismes en basse qualité.

Avec Resident Evil Requiem, ça se complique avec seulement 15 FPS en 720p. S’ajoute à cela le fait que la consommation mémoire est importante et on atteint rapidement les 8 Go. En ce qui concerne Resident Evil 2 (2019), ça joue à 60 FPS en 1080p. Cyberpunk 2077 n’atteint les 40-50 FPS qu’à la condition de tout régler au minimum absolu et d’être en 720p.

Qu’en est-il de Counter-Strike 2 ? C’est « complétement injouable » selon Andrew Tsai. En effet, le jeu tourne à 5 FPS. De son côté, Mewgenics tourne quasiment sans accroc, ce dernier étant un jeu 2D basique exploitant OpenGL, ce qui relativise le résultat. On peut aussi citer le cas de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom avec un émulateur Switch. Le jeu est autour de 25-30 FPS sur le MacBook Neo.

Un signal pour la communauté Mac gaming

Apple a régulièrement cherché à positionner le Mac comme une plateforme gaming sérieuse face aux PC Windows, sans jamais vraiment convaincre la communauté. Ce test illustre pourquoi : le MacBook Neo peut dépanner un joueur occasionnel ou gérer des titres peu exigeants, mais ses 8 Go de RAM deviennent un goulot d’étranglement dès qu’un jeu monte en charge. Pour qui envisage le MacBook Neo comme machine à jeux principale, les conclusions du test sont sans ambiguïté.

