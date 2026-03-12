Le MacBook Neo se démonte en six minutes. C’est le constat de la chaîne YouTube Tech Re-Nu, dont la vidéo de démontage du nouveau portable d’Apple à 699 euros révèle une machine beaucoup plus accessible à la réparation que ses prédécesseurs. « Je ne pense pas qu’on n’ait jamais eu un Mac qui ait l’air aussi réparable et aussi modulaire que celui-ci », commente Tech Re-Nu au fil de la vidéo. « C’est un design super simple et élégant ».

Le constat frappe d’autant plus que les Mac récents étaient régulièrement critiqués pour leur design qui compliquait, voire rendait impossible, toute réparation individuelle.

Un démontage relativement simple du MacBook Neo

L’accès au châssis aluminium ne nécessite de dévisser que huit vis au dos, comme sur le MacBook Air et le MacBook Pro. L’intérieur révèle une carte mère compacte entourée d’un agencement épuré, sans cache de charnière. Les vis utilisées sont des Torx standards (T3, T5 et T8), accessibles à qui possède le bon tournevis.

La batterie se retire simplement après 18 vis, sans tirette ni colle. Ce dernier point constitue une première pour un Mac moderne : le démontage n’a rencontré aucun adhésif dans l’ensemble de la machine, à l’exception d’une petite quantité sur le trackpad, là où un câble se raccorde à la carte principale.

Les deux ports USB-C, les haut-parleurs et la prise casque sont tous modulaires et s’extraient individuellement sans toucher aux autres assemblages. Les haut-parleurs se retirent avec simplement quatre vis chacun, sans adhésif.

Un clavier enfin réparable seul

Historiquement, remplacer le clavier d’un MacBook Air ou MacBook Pro signifiait changer l’ensemble du boîtier supérieur, une opération facturée plusieurs centaines d’euros pour le MacBook Air (hors remise pour retour de la pièce défectueuse) et le MacBook Pro de 16 pouces. Cela inclut la location de sept jours des outils nécessaires.

Sur le MacBook Neo, Apple indique explicitement que le clavier peut être réparé séparément. Bien qu’aucun prix de pièce détachée ne soit encore disponible, cette dissociation représente une économie importante pour les ateliers de réparation et les entreprises gérant leur propre parc informatique. Le processus peut rappeler le remplacement de clavier du PowerBook G3 Pismo de la fin des années 1990, réimaginé à l’ère moderne.

L’impact de cette réparabilité accrue sera surtout réelle pour les réparateurs et moins pour l’utilisateur. Pour les réparateurs, le gain est double : pièce moins chère et intervention plus rapide. Pour les entreprises et établissements scolaires gérant des flottes de machines, c’est une réduction directe des coûts de maintenance.

La question reste posée de savoir si Apple étendra cette philosophie à ses autres gammes. Le MacBook Neo bénéficie d’un design inédit qui a rendu ces choix possibles et la firme n’a pour l’instant pas confirmé que les futurs MacBook Air ou Pro futurs suivront la même voie.