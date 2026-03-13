Le démontage du MacBook Neo par iFixit réserve une surprise : « On n’avait pas été aussi contents d’un MacBook depuis 2012 », écrit le spécialiste de la réparation. La note finale de réparation est de 6/10 et dépasse le MacBook Air M4 (5/10) et le MacBook Pro 14 pouces M5 (4/10).

Des points positifs pour le démontage du MacBook Neo

iFixit a démonté la version à 799 euros qui embarque le capteur d’empreintes Touch ID, mais précise que les deux modèles sont « étonnamment faciles » à ouvrir. La coque inférieure reste fixée par des vis pentalobe, moins courantes que des vis standards et nécessitant un tournevis spécifique. Une fois ces vis retirées, le capot se détache à la main, révélant une architecture interne qualifiée d’« étonnamment judicieuse ».

La batterie est fixée par des vis et non par des adhésifs, ce qu’iFixit considère comme la plus grande victoire en matière de réparation du MacBook Neo. 18 vis sont à retirer, mais l’absence d’adhésif simplifie considérablement le remplacement. iFixit estime qu’Apple anticipe une réglementation européenne qui imposera des batteries remplaçables par l’utilisateur sur de nombreux appareils portables d’ici le début 2027, une évolution qui pourrait également concerner les futurs MacBook Air et MacBook Pro.

Les ports USB-C constituent leur propre module indépendant de la carte mère, tout comme la prise casque : un port endommagé peut donc être remplacé sans toucher à la carte mère. Le retrait de l’assemblage d’antenne est suffisamment simple pour rendre les remplacements d’écran plus faciles. Une fois l’antenne retirée et les vis de charnière dévissées, l’écran « se détache comme sur un ordinateur portable de Framework », note iFixit.

Autres choix dictés par les coûts : des haut-parleurs latéraux dans un format simplifié et un trackpad mécanique, le premier sur un MacBook depuis 2015. Le clavier, retenu par 41 vis, peut être retiré indépendamment du cache supérieur, ce qui allège le coût des réparations.

Les bémols restent la RAM et le stockage, tous deux soudés à la puce A18 Pro et donc non évolutifs après achat. iFixit reconnaît que ce n’est pas une victoire pour la réparabilité, mais souligne qu’il y a « beaucoup à apprécier » dans l’ensemble.