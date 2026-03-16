Apple rejoint le marathon de Londres en tant que partenaire officiel pour l’édition du 26 avril 2026. L’annonce officialise une association entre le fabricant et l’une des courses la plus emblématiques, où quelque 50 000 coureurs parcourront les 42,195 km du centre de Londres, du Cutty Sark à Buckingham Palace en longeant la Tamise.

Apple comme partenaire sportif

L’association entre Apple et la course à pied n’est pas nouvelle. Une décennie de développement de l’Apple Watch en a fait l’une des montres connectées les plus utilisées pour le suivi de la performance sportive, avec des outils de mesure de la fréquence cardiaque, d’analyse des entraînements et de suivi de la progression.

Jay Blahnik, vice-président d’Apple chargé des technologies de fitness, a déclaré :

Le marathon de Londres est l’un des plus grands événements sportifs au monde et une formidable célébration de la communauté mondiale des coureurs. Les technologies d’Apple accompagnent les coureurs de tous niveaux grâce à des outils performants et des informations utiles qui les aident à rester motivés, à suivre leurs progrès et à mieux comprendre leur état de santé et leur condition physique. Nous sommes ravis d’être partenaire du marathon TCS de Londres 2026.

 on London: Fitness+ trainer Cory hit the streets to create this fun Strava art! Apple products are designed to support runners of all levels as they work toward their goals. Excited to be part of the 2026 TCS London Marathon. Who’s training for something? pic.twitter.com/F71MJjQOll — Greg Joswiak (@gregjoz) March 16, 2026

Hugh Brasher, responsable des événements pour le marathon de Londres, indique : « Inspirer l’activité physique à tous les âges et toutes les capacités est au cœur de nos deux missions, et ce nouveau partenariat reflète notre engagement à aider les gens à mener des vies plus saines ».

Le TCS London Marathon, créé en 1981, est également connu comme le plus grand événement de collecte de fonds en une seule journée au monde.