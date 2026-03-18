Apple TV étoffe aujourd’hui son catalogue avec Imperfect Women, une mini-série dont les deux premiers épisodes sont désormais disponibles sur la plateforme. Portée par Kerry Washington, Elisabeth Moss et Kate Mara, cette production soignée joue la carte du thriller moderne, à mi-chemin entre le drame relationnel et l’enquête criminelle.

Une amitié brisée par un crime

Le pitch : adaptée du roman éponyme d’Araminta Hall, « Imperfect Women » se penche sur un crime qui fait voler en éclats la vie de trois femmes liées par une amitié de plusieurs décennies. Ce thriller atypique explore la culpabilité et la rétribution, l’amour et la trahison, ainsi que les compromis que nous faisons et qui modifient nos vies de manière irréversible. À mesure que l’enquête se déroule, la vérité se dévoile aussi sur le fait que même les amitiés les plus proches ne sont peut-être pas ce qu’elles semblent être.

Diffusion hebdomadaire jusqu’à fin avril

Suite à ces deux premiers épisodes, Apple TV adopte par la suite un rythme nettement plus classique, soit un nouvel épisode chaque mercredi, la diffusion de la série devant s’étendre jusqu’au 29 avril. Outre les têtes d’affiche sus-citées, le casting aligne plusieurs visages connus, dont Corey Stoll, Leslie Odom Jr., Sheryl Lee Ralph et Joel Kinnaman.

Une campagne marketing déjà bien installée

A noter qu’Apple a multiplié les opérations marketing pour soutenir sa série, dont des événements Today at Apple et une avant-première à Los Angeles, signe que la plateforme compte énormément sur cette nouveautés pour attirer les amateurs du genre… et pourquoi pas de nouveaux abonnés.