Apple rend aujourd’hui disponible une mise à jour de son application Apple Sports sur iPhone. C’est l’occasion d’avoir quelques nouveautés.

Nouvelle mise à jour d’Apple Sports

Voici les notes d’Apple concernant la version 3.9 de son application :

Les fans de la MLB peuvent désormais voir à l’avance le lanceur partant probable pour chaque rencontre.

Les numéros des voitures ont été ajoutés aux classements de la NASCAR, ce qui facilite encore plus le suivi de vos pilotes favoris pendant les courses.

Il est certain que cette mise à jour va surtout intéresser les Américains plus que les Européens. Cela change de la mise à jour de début février qui avait ajouté la Coupe de France pour le football.

L’application permet d’obtenir des informations en temps réel grâce aux événements en direct sur votre écran verrouillé ou sur les pages de matchs, notamment les cotes, les scores et les commentaires sportifs. Vous pouvez suivre des équipes, des ligues, des divisions et des tournois, et personnalisez votre vue d’accueil dans l’application. Aussi, vous pouvez mettre un widget sur l’écran d’accueil pour accéder rapidement aux scores et aux calendriers des matchs à venir.

Ainsi, vous pouvez suivre le football et ses différentes compétitions (Ligue 1, Premier League, Serie ABundesligua, Ligue des Champions, etc), tout comme d’autres sports, dont la Formule 1, la NFL (football américain), le tennis, NBA, NHL et plus encore.

L’application Apple Sports est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.