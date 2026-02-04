Apple propose aujourd’hui la mise à jour 3.7 pour son application Apple Sports sur iPhone et c’est l’occasion d’avoir des nouveautés pour le football, le golf et plus encore.

Du golf et davantage de football dans Apple Sports

Voici les notes de la mise à jour pour Apple Sports :

Vous pouvez désormais suivre le golf masculin et féminin sur Apple Sports. Suivez chaque tournoi PGA et LPGA grâce aux classements en direct, aux fiches de score par tour pour chaque golfeur et aux mises à jour en temps réel dans l’app, les widgets et les activités en direct.

La liste des compétitions de football s’allonge avec la Coupe d’Espagne, la Coupe d’Italie, la Coupe de France et la Coupe d’Allemagne.

Suivez encore plus facilement l’action lors des matchs de tennis grâce aux statistiques en temps réel.

L’application permet d’obtenir des informations en temps réel grâce aux événements en direct sur votre écran verrouillé ou sur les pages de matchs, notamment les cotes, les scores et les commentaires sportifs. Vous pouvez suivre des équipes, des ligues, des divisions et des tournois, et personnalisez votre vue d’accueil dans l’application. Aussi, vous pouvez mettre un widget sur l’écran d’accueil pour accéder rapidement aux scores et aux calendriers des matchs à venir.

Ainsi, vous pouvez suivre le football et ses différentes compétitions (Ligue 1, Premier League, Serie ABundesligua, Ligue des Champions, etc), tout comme d’autres sports, dont la Formule 1, la NFL (football américain), le tennis, NBA, NHL et plus encore.

L’application Apple Sports est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store.