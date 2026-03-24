Anthropic accélère le pas sur les agents IA : avec sa dernière mise à jour, Claude peut maintenant prendre le contrôle d’un Mac pour exécuter des tâches à la place de l’utilisateur. La nouveauté, présentée comme un aperçu « research preview », vise à transformer le chatbot en véritable agent capable d’interagir avec l’interface, au-delà de la simple génération de texte.

Un agent qui clique, navigue et manipule vos fichiers

Concrètement, Claude peut ouvrir des applications, se déplacer dans les menus, gérer des documents et enchaîner des actions comme le ferait une personne. Dans la démonstration partagée par Anthropic, l’entreprise met en avant Claude Cowork et Claude Code, deux modes orientés productivité et développement, qui permettent à l’IA de s’attaquer à des workflows plus complexes directement depuis la machine.

Dispatch : donner des instructions depuis son téléphone

Autre brique clé : Dispatch, qui promet de lancer et superviser des tâches depuis un smartphone pendant que Claude agit sur l’ordinateur resté allumé. L’idée est de rendre l’agent utile en arrière-plan, pour des actions longues ou répétitives, sans immobiliser l’utilisateur devant l’écran.

You can now enable Claude to use your computer to complete tasks. It opens your apps, navigates your browser, fills in spreadsheets—anything you’d do sitting at your desk. Research preview in Claude Cowork and Claude Code, macOS only. pic.twitter.com/sVymgmtEMI — Claude (@claudeai) March 23, 2026

De belles promesses, mais la prudence est nécessaire

Cette nouvelle fonctionnalité arrive en ce moment même sur macOS pour les abonnés Claude Pro et Claude Max, le déploiement étant progressif. Reste quelques inquiétudes : confier à une IA l’accès aux applications et aux fichiers impose des garde-fous extrêmement solides, et l’on ne peut qu’espérer que Claude a bien anticipé cette problématique. Ces nouveaux agents IA annoncent en tout cas un futur où l’IA ne se contente plus uniquement de conseiller, mais agit littéralement à la place de l’utilisateur. Une nouvelle révolution technologique en approche ?