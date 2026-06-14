À la WWDC 2026, Apple lève pour la première fois la barrière qui empêchait des développeurs distincts de proposer leurs abonnements en offre groupée, tout en dotant l’App Store d’outils de rétention, d’achat collectif et d’un système de soumission unifié.

Partenariats entre développeurs et retenir l’abonné

Jusqu’ici, un développeur ne pouvait créer des bundles d’abonnements qu’au sein de son propre catalogue d’applications. Le nouveau système permet à des développeurs distincts de s’associer pour proposer plusieurs abonnements en une seule transaction. Une autre nouveauté va plus loin : cela regroupe des abonnements exclusivement disponibles ensemble, sans offre individuelle possible. Apple précise que les modalités pour accéder à ces fonctionnalités seront détaillées plus tard cet été. La logique est celle des offres groupées déjà pratiquées dans le streaming, un modèle qu’Apple applique lui-même en proposant Peacock en option à 2 dollars par mois avec Apple TV aux États-Unis.

Retention Messaging donne aux développeurs la possibilité d’intervenir précisément lorsqu’un abonné déclenche une résiliation. Sans alourdir le processus d’annulation, ils peuvent afficher un message personnalisé, des visuels et une offre spéciale. L’outil sera configurable depuis l’App Store Connect ou via une nouvelle API dédiée pour des interactions en temps réel. La fonctionnalité arrive cet automne.

Groupes et abonnement annuel

Apple dévoile aussi deux nouveaux canaux de vente collectifs. Les achats de groupe permettent à un abonné d’acheter plusieurs offres et d’inviter des membres depuis leurs propres comptes, Apple gérant le flux d’invitation. De son côté, le système d’achats en gros ouvre les abonnements aux acheteurs institutionnels via Apple School Manager et Apple Business. Le premier arrivera plus tard cette année, le second dès cet automne.

Les abonnements mensuels avec engagement de 12 mois sont également disponibles dès maintenant à un tarif plus avantageux. Les abonnés suivent leurs paiements effectués et restants depuis leur compte Apple, avec des rappels par e-mail et des notifications avant chaque renouvellement. Ce type d’abonnement est disponible sur iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS Tahoe 26.4, tvOS 26.4, visionOS 26.4 et les versions plus récentes, à l’exception des États-Unis et de Singapour.

Enfin, l’App Store Connect bénéficie d’une refonte de son interface de soumission : plusieurs achats intégrés, abonnements, événements intégrés dans l’application et tests de pages produit peuvent désormais être groupés en une seule soumission, avec un statut et des messages de l’examen de l’App Store visibles dans une vue centralisée. Le disponibilité pour l’interface Web et l’API App Store Connect est attendue plus tard cet été.