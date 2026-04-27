Apple ouvre aux développeurs de l’App Store un nouveau type d’abonnement mensuel avec engagement de 12 mois. L’idée est de reprendre le tarif réduit d’un abonnement annuel tout en étalant le paiement, avec un déploiement prévu le mois prochain.

Un engagement annuel pour des paiements mensuels moins élevés

Avec cette formule, Apple cherche à résoudre un frein classique des abonnements longue durée : le coût d’entrée. Les développeurs d’applications iOS, macOS et visionOS pourront désormais proposer un prix généralement réservé aux offres annuelles, mais réparti sur 12 échéances mensuelles.

Ce système ne fonctionne pas comme un simple abonnement mensuel sans contrainte. L’utilisateur peut mettre fin à l’abonnement quand il le souhaite, mais l’arrêt empêche seulement son renouvellement une fois les paiements prévus dans l’engagement entièrement effectués.

Apple encadre aussi davantage la lisibilité de cette offre. Le compte Apple affichera le nombre de mensualités déjà réglées et celles qui restent à payer, tandis que des rappels seront envoyés par e-mail et par notification avant la date de renouvellement.

Les développeurs peuvent créer ces nouvelles offres dès aujourd’hui au niveau de l’App Store Connect et les tester dans Xcode. L’activation côté utilisateurs interviendra en mai sur iOS 26.4, macOS Tahoe 26.4 et visionOS 26.4, en parallèle du lancement d’iOS 26.5, macOS Tahoe 26.5 et visionOS 26.5.

Les États-Unis et Singapour exclus au lancement

Apple ne déploiera pas cette nouvelle formule partout dès le départ. Les États-Unis et Singapour sont exclus pour le moment, sans calendrier annoncé pour leur arrivée.

Cette absence limite d’emblée la portée mondiale du lancement. Apple ne donne pas non plus la raison précise de cette mise à l’écart provisoire. Mais ce sera bien accessible un peu partout dans le monde, dont en France et dans le reste de l’Europe.