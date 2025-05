Spotify a rapidement tiré parti des récentes modifications des règles de l’App Store américain, permettant aux développeurs de proposer des options de paiement externes. Le service de streaming a soumis une nouvelle version de son application iOS, intégrant des liens facilitant l’abonnement à Spotify Premium via des méthodes de paiement tierces. Cette mise à jour, rendue possible par une injonction issue du litige entre Apple et Epic Games, commence à porter ses fruits.

Une hausse des abonnements Spotify sur iOS

Dans un mémoire (amicus curiae) déposé cette semaine en soutien à Epic Games, Spotify affirme avoir constaté une augmentation significative des conversions vers son offre Premium sur iOS. « Apple prétend que l’ordonnance de 2025 ne cause de préjudice qu’à lui-même, sans bénéfice pour le public. C’est faux », déclare Spotify dans son document. « En forçant Apple à se conformer à l’injonction, l’ordonnance de 2025 a créé des avantages substantiels pour les développeurs et, surtout, pour les consommateurs ». Selon les données internes de Spotify, les mises à jour de son application iOS ont entraîné une hausse notable des abonnements Premium, contrairement à Android, où le taux de conversion est resté stable. L’entreprise attribue ce bond à la conformité d’Apple à l’injonction.

L’injonction, prononcée par la juge Yvonne Gonzalez Rogers dans le cadre du conflit entre Apple et Epic Games, interdit à Apple de facturer des commissions ou d’entraver les développeurs qui souhaitent orienter leurs utilisateurs vers des moyens de paiement externes. La dernière version de l’application Spotify pour iOS aux États-Unis reflète ces changements : elle affiche désormais les détails des prix, des offres promotionnelles et un lien redirigeant vers Safari pour souscrire un abonnement. L’achat de livre audio directement dans l’application est également simplifié, offrant une expérience utilisateur plus simple.

Une victoire pour de futures fonctionnalités

Spotify souligne que ces évolutions ne se limitent pas à une augmentation des abonnements. Elles ouvrent la voie à de nouvelles fonctionnalités, impossibles sans l’assouplissement des règles de l’App Store. En seulement deux semaines depuis la mise à jour de son application, l’entreprise observe des résultats concrets, renforçant son argument selon lequel l’injonction profite autant aux consommateurs qu’aux développeurs.

Cette décision pourrait inciter d’autres applications à adopter des stratégies similaires. Pour l’instant, Spotify montre la voie en capitalisant sur ces changements pour améliorer son offre et séduire davantage d’utilisateurs.