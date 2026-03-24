La domotique s’invite un peu plus sur le tableau de bord. La startup Kwikset vient d’ajouter une intégration Apple CarPlay à son application iPhone, permettant ainsi de verrouiller ou déverrouiller certaines serrures connectées de la marque sans même toucher au smartphone. L’action se fait en un « tap » depuis l’écran de la voiture, ce qui s’avèrera bien pratique pour contrôler la fermeture ou l’ouverture de la porte d’entrée sans avoir à quitter son véhicule.

Une commande depuis l’écran du véhicule, sans ouvrir l’app sur l’iPhone

Concrètement, une fois l’iPhone connecté à CarPlay, l’app Kwikset apparaît aux côtés des autres applications compatibles. L’utilisateur sélectionne alors son domicile, puis déclenche le verrouillage ou le déverrouillage de la porte. Plus besoin dès lors de sortir le téléphone, de déverrouiller l’écran ni de naviguer dans des menus, ce qui est évidemment un gain de temps et de commodité appréciable.

Modèles compatibles et limite côté Matter

Cette nouveauté concerne les serrures gérées par l’application Kwikset, notamment les gammes Halo Touch, Halo Keypad, Halo Touchscreen, Halo Select et Halo Select Plus. En revanche, la fonctionnalité ne s’applique pas aux serrures Kwikset Halo configurées en mode Matter, un détail important pour les foyers ayant standardisé leur maison connectée autour de ce protocole. Kwikset précise par ailleurs que la même logique d’accès depuis la voiture arrive aussi sur Android Auto.