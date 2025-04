Les utilisateurs de CarPlay réclament depuis longtemps des navigateurs Web et des applications vidéo, notamment pour une utilisation lorsque leur voiture est à l’arrêt. Mais Apple restreint les applications de CarPlay à quelques catégories bien précises. Certains adaptateurs permettent de « tricher » et d’afficher des applications Android via CarPlay, mais une nouvelle solution vient d’apparaître directement sur l’App Store.

L’application Sidecar, qui est compatible avec CarPlay, propose désormais une fonctionnalité inédite : un navigateur Web permettant de lire des vidéos lorsque la voiture est stationnée. Contrairement à une attente d’un assouplissement des règles de l’App Store, c’est simplement une mise à jour de Sidecar qui a passé le filtre de validation d’Apple sans être rejetée.

Pour l’utiliser, l’utilisateur doit d’abord saisir une URL depuis son iPhone, puis accéder à la fonction Web via l’interface CarPlay. L’expérience reste sommaire et pourrait être améliorée, mais cette alternative comble un manque évident. Attention toutefois : rien ne garantit qu’Apple ne supprimera pas cette fonctionnalité lors d’une prochaine mise à jour. Il est d’ailleurs surprenant que la version actuelle ait été validée.

L’application Sidecar est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store, mais il faut payer 7,99€ en achat intégré pour débloquer la fonctionnalité de streaming vidéo et du navigateur Web. C’est peut-être l’opportunité de sauter sur l’occasion si la fonctionnalité vous intéresse vraiment. Comme dit précédemment, Apple va peut-être supprimer l’application de l’App Store étant donné que sa nouveauté ne doit pas être autorisée normalement.