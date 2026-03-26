À quelques jours de son 50e anniversaire (le 1er avril 2026), Apple poursuit sa tournée mondiale d’événements avec deux temps forts.. Ce mercredi 25 mars, la marque a animé la capitale britannique, tandis qu’en Australie elle a investi l’un des monuments les plus iconiques de la planète.

Londres : une performance « sous le radar » devant Apple Battersea

Au pied de son siège britannique installé dans l’ancienne centrale de Battersea, Apple a organisé un mini-concert public de Mumford & Sons. L’opération, volontairement discrète, a également inclus un accueil dédié à la presse. Une façon efficace de transformer un lieu corporate en scène événementielle tout en ancrant la célébration au cœur de la ville. Dans une lettre publique, Tim Cook résume ainsi l’ »esprit » de l’opération : « Chez Apple, nous sommes davantage concentrés sur la construction de demain que sur le souvenir d’hier. »

Sydney : l’iPad et Procreate projettent l’art sur l’Opéra

À l’autre bout du globe, Apple a fait illuminer les voiles est de l’Opéra de Sydney avec des œuvres numériques réalisées sur iPad via Procreate par dix artistes australiens émergents. Le public a aussi pu participer grâce à des sessions gratuites Today at Apple, avec des créations susceptibles d’être sélectionnées pour la projection.

Deux autres soirées programmées

Apple précise que de nouvelles œuvres — issues à la fois des artistes invités et des contributions du public — seront projetées les 26 et 27 mars à 20 h (heure locale), après une première diffusion le 25 mars à 20 h 30.

Ces célébrations s’inscrivent dans une longue série d’évènements organisés partout sur la planète, ou qui seront organisés d’ici les prochains jours. États-Unis, France, Chine, Corée du Sud, Thaïlande, etc…. Apple sera fêté aux quatre coins du globe et l’on peut supposer que le point d’orgue de ces manifestations sera évidemment le 1er avril, date de la création d’Apple.