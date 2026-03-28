Apple a annoncé cette semaine abandonner définitivement le Mac Pro, au point qu’il n’y aura pas de successeur. Le Mac a disparu du site d’Apple et il n’est plus possible de l’acheter… sauf si l’on passe par le refurb et donc les modèles reconditionnés.

Il reste quelques Mac Pro reconditionnés

Le refurb français d’Apple n’a pas de Mac Pro en stock. En revanche, il y a encore des modèles disponibles aux États-Unis et dans d’autres pays. Il y a 20 Mac Pro reconditionnés pour l’heure, avec des prix qui s’échelonnent de 6 289 dollars à 10 029 dollars. On retrouve aussi bien la version standard que la version rack.

Apple liste les éléments suivants pour le refurb :

Des produits de qualité à des prix avantageux

Rigoureux processus de reconditionnement avant la vente

Couverts par la garantie limitée d’un an Apple

Couverts par la politique de retour sous 14 jours Apple

Vous pouvez souscrire un contrat AppleCare

Gravure et paquet-cadeau non disponibles pour les produits reconditionnés

Les quantités disponibles sont limitées

Tous les Mac Pro reconditionnés ont la puce M2 Ultra. Les prix varient selon le nombre de cœurs au niveau de la partie graphique, à savoir le GPU. Le modèle le moins cher a 24 cœurs pour le processeur et 60 cœurs pour la partie graphique. À l’inverse, le modèle le plus cher a 76 cœurs au niveau du GPU.

Pour rappel, Apple mise maintenant sur le Mac Studio comme ordinateur de bureau puissant. Il est vrai que le Mac Pro avait un intérêt limité depuis l’arrivée des puces Apple Silicon.