Cela fait un moment que la France et les autres pays ont le droit à Apple Intelligence, et voilà maintenant que c’est au tour de la Chine. Plusieurs utilisateurs chinois rapportent avoir désormais accès à l’intelligence artificielle.

Apple Intelligence débarque en Chine

Apple n’a pas encore fait une annonce publique pour la disponibilité d’Apple Intelligence en Chine. Mais plusieurs utilisateurs rapportent que l’IA peut maintenant être activée sur iPhone depuis Réglages > Apple Intelligence et Siri. L’option était jusqu’à présent indisponible.

Cela reste à confirmer, mais il semblerait qu’iOS 26.4 soit requis au minimum pour profiter de l’IA d’Apple en Chine. Les utilisateurs dans le reste du monde n’ont pas besoin d’avoir cette version en particulier. Pour rappel, iOS 26.4 est disponible en version finale depuis quelques jours.

Apple Intelligence a fait ses débuts aux États-Unis en octobre 2024 avec iOS 18.1. En France, il a fallu attendre mars 2025 pour l’avoir avec iOS 18.4. Autant dire que les Chinois ont dû attendre un moment par rapport aux Américains et aux autres.

Voici les fonctionnalités d’Apple Intelligence disponibles :