Apple Intelligence est maintenant disponible en Chine
Cela fait un moment que la France et les autres pays ont le droit à Apple Intelligence, et voilà maintenant que c’est au tour de la Chine. Plusieurs utilisateurs chinois rapportent avoir désormais accès à l’intelligence artificielle.
Apple Intelligence débarque en Chine
Apple n’a pas encore fait une annonce publique pour la disponibilité d’Apple Intelligence en Chine. Mais plusieurs utilisateurs rapportent que l’IA peut maintenant être activée sur iPhone depuis Réglages > Apple Intelligence et Siri. L’option était jusqu’à présent indisponible.
挖槽 突发更新 国行的AI突然就来了 pic.twitter.com/VGjMf0wcJU
— 有没有搞措 (@L0vetodream) March 30, 2026
Cela reste à confirmer, mais il semblerait qu’iOS 26.4 soit requis au minimum pour profiter de l’IA d’Apple en Chine. Les utilisateurs dans le reste du monde n’ont pas besoin d’avoir cette version en particulier. Pour rappel, iOS 26.4 est disponible en version finale depuis quelques jours.
Apple Intelligence a fait ses débuts aux États-Unis en octobre 2024 avec iOS 18.1. En France, il a fallu attendre mars 2025 pour l’avoir avec iOS 18.4. Autant dire que les Chinois ont dû attendre un moment par rapport aux Américains et aux autres.
Voici les fonctionnalités d’Apple Intelligence disponibles :
- Intégration de ChatGPT : vous pouvez utiliser l’IA d’OpenAI pour des requêtes complexes que Siri ne sait pas gérer.
- Image Playgroud : c’est le système d’Apple pour générer des images. Vous pouvez, par exemple, demander « un chien avec des lunettes de soleil » et Image Playground va vous proposer l’image demandée grâce à l’IA.
- Genmoji : similaire à Image Playground, sauf qu’il s’agit ici de pouvoir générer des emojis.
- Baguette magique : accessible par le biais de l’application Notes. Vous pouvez dessiner une esquisse avec l’Apple Pencil ou entourer un espace vide ou une phrase clé dans une note pour que la fonction Baguette magique génère une image appropriée.
- Intelligence visuelle : ça fournit des informations sur ce qui vous entoure. Si vous ouvrez l’appareil photo et le pointez sur un restaurant, par exemple, vous verrez les horaires d’ouverture et des commentaires.
- Outils d’écriture : vous pouvez décrire le changement de ton ou de contenu que vous souhaitez apporter à un texte, par exemple en ajoutant des mots d’action ou en transformant un e-mail en poème.
Appel Presque Intelligence !