Apple va fêter ses 50 ans le 1er avril et a offert des cadeaux aux employés pour cet anniversaire. On retrouve un t-shirt commémoratif, un pin’s en émail et une affiche en édition limitée, tous ornés du logo Apple arc-en-ciel griffonné que la marque utilise pour ses créations graphiques à l’occasion de son 50e anniversaire.

Quelques cadeaux pour les employés Apple

À l’Apple Park, on peut lire :

1976-2026. 50 ans d’Apple. Inspirés des couleurs de l’arc-en-ciel de notre héritage et fabriqués à la main – un t-shirt commémoratif, une affiche en édition limitée et un pin’s en émail vous attendent.

Les employés ont jusqu’au 30 avril pour récupérer les cadeaux.

Apple 50th Anniversary employee gifts!🎁 Each employee gets a 50th T-shirt, limited edition poster and enamel pin! pic.twitter.com/EpvT9no3Yh — Mr. Macintosh (@ClassicII_MrMac) March 31, 2026

50 Years of Thinking Different pic.twitter.com/jxx9gkzkE4 — 有没有搞措 (@L0vetodream) March 31, 2026

Pour rappel, Apple a célébré ses 50 ans un peu partout dans le monde avec des mini-concerts. Cela a débuté par un mini-concert d’Alicia Keys à New York. Il y a ensuite eu d’autres rendez-vous dans d’autres pays, dont en France. Chez nous, ce fut à l’Apple Store des Champs-Élysées à Paris avec la French Touch mise en avant.

Le dernier concert aura lieu dans quelques heures, ce sera à l’Apple Park avec Paul McCartney. Des photos ont fuité montrant le membre des Beatles faire des essais sonores.