Le démontage des AirPods Max 2 par iFixit montre qu’Apple n’a rien modifié sous le capot par rapport au premier modèle. La puce H2 apporte de nouvelles capacités audio, mais le casque conserve l’essentiel de l’architecture, des limites de réparation et des points de faiblesse déjà visibles sur la génération précédente.

iFixit souligne que les AirPods Max 2, qui coûtent 579 euros, restent vendus presque au prix d’un MacBook Neo (du moins aux États-Unis, c’est différent en France), sans pièces détachées ni manuels d’Apple, et sans avancée visible sur des problèmes connus comme la condensation dans les oreillettes.

Le constat matériel est particulièrement dur parce qu’il arrive après six ans d’existence du produit. Le scanner évoqué par iFixit montre déjà une disposition inchangée des batteries, de l’électronique, des boutons et de l’arceau, avant même l’ouverture complète du casque.

Puce H2… et c’est tout

Apple a bien intégré une évolution. La puce H2 place les AirPods Max 2 au niveau des AirPods récents pour la réduction de bruit, la détection de conversation, l’audio adaptatif, l’isolation de la voix et la traduction en direct.

Mais cette modernisation ne s’accompagne pas d’une refonte du châssis. iFixit relève que les coussinets, la disposition des boutons, l’arceau et même les coloris restent indiscernables de la version USB-C sortie en 2024. Le nouveau modèle (qui a pour identifiant) A3454 se distingue surtout en interne par la présence de la puce H2.

Le résultat, c’est un produit qui progresse en usage sans évoluer dans sa base physique. Même la batterie de 2,53 Wh reste identique à la génération précédent, au point qu’iFixit estime que les batteries devraient en théorie être compatibles entre les deux modèles.

Pas de progrès pour la réparation des AirPods Max 2

Le vrai reproche du démontage ne vise pas seulement la difficulté d’ouverture. iFixit montre que plusieurs choix restent corrects, comme les coussinets magnétiques, l’arceau amovible ou des haut-parleurs fixés par vis plutôt que collés.

Le problème vient plutôt de l’ensemble. L’accès aux composants passe encore par des couches d’adhésif, des nappes fragiles et un démontage long, y compris pour atteindre la batterie ou le port USB-C. Le port lui-même est vissé et non collé, ce qui évite le pire, mais son remplacement demande tout de même un démontage compliqué des autres composants.

Surtout, Apple n’a toujours pas créé un écosystème de réparation autour de ce casque. iFixit rappelle que la marque ne fournit ni pièces ni manuels pour les AirPods Max via son programme de réparation en libre-service, et qu’au Genius Bar dans les Apple Store la pratique semble surtout consister à remplacer les exemplaires défectueux.

L’autre critique reste inchangée, elle aussi. Malgré tous ces démontages, iFixit ne voit toujours aucune réponse matérielle au problème de condensation, un défaut déjà reproché aux AirPods Max de première génération et susceptible de laisser des utilisateurs avec un casque hors service après quelques années.

Le démontage révèle aussi un choix d’architecture. Chaque oreillette embarque sa propre puce H2, accompagnée d’un microcontrôleur ARM 32 bits, ce qui confirme une électronique toujours sophistiquée malgré un design presque figé.

iFixit attribue la note de réparation de 6/10, comme pour le premier casque.