Apple Arcade dévoile aujourd’hui la liste des quatre jeux qui vont être disponibles sur la plateforme en juillet. Ils seront accessibles à partir du 2 juillet. La liste des jeux de juin est à retrouver sur cet article.

Les nouveaux jeux d’Apple Arcade en juin

Le premier nouveau jeu sur Apple Arcade en juillet sera Dungeon Clawler+. C’est un jeu de cartes de type roguelike. Créez votre propre deck, affrontez des ennemis en récupérant des armes et des objets dans une machine à pinces, et découvrez des artefacts spéciaux qui vous aideront dans votre quête pour récupérer ce que vous avez perdu. Visez avec précision pour vous frayer un chemin à travers ce donjon.

Le deuxième jeu sera Creatures of the Deep+. Et si la pêche vous emmenait dans un monde de secrets ancestraux, de monstres disparus et de trésors mystérieux sous les vagues ? De rumeurs étranges se propagent à travers le globe. Des ombres inquiétantes s’agitent sous l’eau. Les légendes prennent vie et vous êtes au centre de tout. Plongez dans le mélange ultime de relaxation, d’exploration et de mystère.

En troisième titre, on retrouvera Pocket City 2+. Dans ce jeu de construction de ville unique, plongez votre avatar dans le monde et explorez-le librement ! Faites ce que tout maire a à faire.

Enfin, le quatrième titre sera Draw it+. Mettez votre créativité à l’épreuve. Préparez-vous à relever un défi de dessin où il faudra faire preuve de vivacité d’esprit et où vos compétences seront mises à l’épreuve contre la montre !

Apple en profite au passage pour annoncer qu’il y aura un nouveau jeu le 30 juin. Ce sera en l’occurrence Family Feud Pocket, à savoir la version américaine du jeu télévisé Une famille en or avec Steve Harvey comme animateur.

Apple Arcade coûte 9,99 €/mois, avec le premier mois qui est offert.