Apple organise une exposition privée pour son 50e anniversaire au cœur de son siège social, à savoir l’Apple Park. Cette retrospective interne permet aux employés et leurs invités de redécouvrir les produits emblématiques qui ont forgé l’identité de la firme.

Une galerie des produits Apple au fil des années

Les clichés partagés par Meriam Al Sultan sur X (ex-Twitter) révèlent une salle dédiée aux archives d’Apple, située notamment dans la section 2 de l’Apple Park. Les vitrines présentent des produits de l’histoire de l’entreprise. On retrouve notamment le Macintosh de 1984, le Macintosh 128k, l’iMac G3 de couleur verte, des collections d’iPhone et d’iPad, ainsi qu’une gamme d’iPod sous verre, comprenant l’iPod original, l’iPod mini, l’iPod nano, l’iPod shuffle et l’iPod touch.

L’exposition propose également une immersion visuelle à travers des publicités historiques, comme un extrait de la célèbre campagne 1984. Un écran géant diffuse des images d’événements passés, tandis que le logo spécial du 50e anniversaire d’Apple orne l’ensemble de la salle.

Apple  Park 50 years anniversary exhibition pic.twitter.com/QJFA71lvSm — Meriam Al Sultan سا(حرة) 🪄 (@AlSultan_Meriam) April 4, 2026

Cette installation semble réservée exclusivement aux employés et à leurs invités, sans accès prévu pour le grand public. Cette initiative fait suite à une récente présentation de prototypes à Tim Cook. En découvrant des prototypes inédits, le patron d’Apple a confié que « l’entreprise n’avait pas vraiment d’endroit pour exposer tous ces objets ».

L’avenir de cette exposition reste incertain. Apple pourrait transformer ce dispositif temporaire en une galerie permanente au sein de son quartier général, mais aucune décision n’a encore été annoncée.