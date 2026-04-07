Le jeu vidéo continue de gagner du terrain sur l’Apple Vision Pro, même si la stratégie d’Apple dans ce domaine reste encore particulièrement prudente. Le casque XR d’Apple va bientôt bénéficier d’une application native Steam Link sur visionOS, une app actuellement proposée en version bêta. Grâce à cette intégration, le casque d’Apple accédera bientôt à une immense bibliothèque de jeux PC, à condition bien sûr que ces jeux soient lancés depuis une machine compatible. Le Vision Pro n’est pas encore un casque de jeu à part entière, mais son accès au cloud gaming de Nvidia et bientôt à la bibliothèque Steam devraient en faire un appareil de choix pour les joueurs VR les plus hardcores… et les plus fortunés.

Steam Link arrive sur visionOS… mais avant tout pour le jeu 2D

La grande nouveauté tient à l’arrivée d’un véritable client Steam Link conçu pour visionOS. Jusqu’ici, l’écosystème Apple Vision Pro permettait déjà d’accéder à quelques jeux, mais restait évidemment limité en comparaison d’autres plateformes plus tournées vers le gaming (comme le Meta Quest par exemple). Avec cette application native, les utilisateurs pourront diffuser leurs jeux Steam directement dans l’environnement spatial du casque, en profitant d’un immense écran virtuel ajustable selon leurs préférences.

Valve mise ici sur le confort d’affichage, mais la version bêta annonce aussi des améliorations réseau, une prise en charge pouvant aller jusqu’à la 4K et la possibilité de modifier dynamiquement la courbure de l’écran en mode panoramique. Autrement dit, l’objectif n’est pas ici de reproduire une expérience VR complète, mais de faire du Vision Pro une excellente surface de jeu déportée.

Pas encore de jeux VR, mais une vraie ouverture pour le catalogue Steam

Il s’agit toutefois de lever toute ambiguïté : cette première version de Steam Link sur Vision Pro ne prend pas en charge les contenus VR. Les titres concernés restent des jeux 2D diffusés depuis un PC ou un Mac. Cela limite la portée immédiate de l’annonce, mais n’enlève évidemment pas son intérêt. Pour beaucoup d’utilisateurs, l’idée de jouer à des titres Steam sur un écran géant virtuel, dans un environnement immersif et privé, représente déjà un ussage gaming très séduisant.

Le Vision Pro comme écran personnel « premium »

Cette évolution confirme surtout la direction que prend peu à peu le casque d’Apple. Le Vision Pro ne s’impose pas encore comme une plateforme gaming native majeure (ce sera difficile vu le peu de soutien des éditeurs), mais consolide son rôle d’écran personnel haut de gamme, capable d’accueillir de superbes vidéos immersives, de servir de moniteur géant virtuel pour les apps de productivité et désormais peut streamer des jeux dans des conditions d’affichage quasi idéale.

Tout comme pour le cloud gaming de Nvidia, l’arrivée d’une app native Steam ne suffira probablement pas à faire du Vision Pro une machine de référence pour les joueurs les plus exigeants, mais force est de reconnaitre que le Vision Pro est en train de devenir un maillon crédible dans la chaîne du gaming haut de gamme.