Apple présente 2025 comme une année charnière de sa stratégie environnementale, avec 30 % de matériaux recyclés sur l’ensemble des produits, soit un nouveau record. Le fabricant met en avant des progrès industriels très concrets, du MacBook Neo à 60 % recyclé jusqu’à l’abandon total du plastique dans ses emballages.

Le chiffre mis en avant par Apple dépasse le simple indicateur global. L’entreprise affirme avoir porté à 100 % la part de cobalt recyclé dans toutes les batteries qu’elle conçoit, ainsi que l’usage de terres rares recyclées dans tous les aimants. Elle dit aussi avoir basculé toutes ses cartes de circuits imprimés conçues en interne vers un placage en or recyclé à 100 % et une soudure à l’étain recyclé à 100 %.

Apple ajoute avoir achevé sa transition vers des emballages entièrement à base de fibres. La firme de Cupertino estime ainsi avoir tenu son engagement de supprimer le plastique des emballages d’ici 2025, un objectif qu’elle dit désormais atteint sur chaque emballage fabriqué aujourd’hui.

Sur le climat, Apple affirme maintenir en 2025 une baisse de plus de 60 % de ses émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2015. Ce niveau reste stable par rapport à 2024 malgré une croissance importante de l’activité. Apple rattache ces résultats à son objectif Apple 2030 qui vise la neutralité carbone sur l’ensemble de son empreinte d’ici la fin de la décennie.

Le MacBook Neo devient la vitrine industrielle d’Apple

Le produit le plus mis en avant par Apple est le MacBook Neo. L’ordinateur atteint 60 % de contenu recyclé au total, soit la proportion la plus élevée jamais revendiquée par Apple sur un appareil.

Le groupe souligne aussi deux évolutions de fabrication liées à ce modèle. La première concerne un nouveau procédé de formage de l’aluminium qui n’utilise que la moitié de la matière première nécessaire à un usinage traditionnel. La seconde porte sur l’anodisation avec un procédé mis au point avec ses fournisseurs qui atteint un taux de réutilisation de l’eau de 70 % et transforme une étape habituellement gourmande en eau en un système presque en boucle fermée. Apple précise vouloir étendre cette méthode à d’autres lignes de production dans les prochaines années.

On retrouve aussi les investissements de la société dans le recyclage des appareils eux-mêmes. Apple a lancé Cora, une nouvelle ligne de recyclage électronique dans son Advanced Recovery Center en Californie, avec l’objectif d’obtenir des taux de récupération des matériaux nettement supérieurs aux références du secteur grâce à un broyage de précision et à des capteurs avancés. L’entreprise a également développé A.R.I.S., un système de détection basé sur l’apprentissage automatique pour aider les recycleurs à classifier et trier les déchets électroniques, avec des pilotes déjà menés chez des partenaires sur Mac mini.

Cora

Énergie, eau et déchets : Apple étend la logique à toute sa chaîne

Apple insiste également sur l’ampleur de l’effort mené avec ses fournisseurs. En 2025, ses fournisseurs directs ont acheté plus de 20 gigawatts d’énergie renouvelable via le Supplier Clean Energy Program pour une production de plus de 38 millions de mégawattheures d’électricité, un volume que l’entreprise présente comme suffisant pour alimenter plus de 3,4 millions de foyers américains pendant un an. De son côté, Apple dit avoir acheté 1,8 gigawatt supplémentaire pour alimenter entièrement ses bureaux, ses magasins et ses data centers avec de l’électricité renouvelable.

Sur l’eau, Apple et ses fournisseurs annoncent avoir économisé 17 milliards de gallons d’eau douce en 2025. L’entreprise affirme aussi avoir reconstitué plus de la moitié de l’eau prélevée pour ses installations mondiales, tandis que ses huit data centers en propre sont désormais certifiés Alliance for Water Stewardship. L’objectif affiché est de reconstituer d’ici 2030 la totalité de l’eau utilisée par ses installations dans le monde.

Apple conclut sur les déchets. L’Apple Store de la 5e Avenue à New York devient le premier magasin du groupe à obtenir la certification TRUE Zero Waste qui impose de détourner plus de 90 % des déchets des décharges. À l’échelle de la chaîne d’approvisionnement, Apple et ses fournisseurs affirment avoir évité l’enfouissement de plus de 600 000 tonnes de déchets en 2025, avec 400 sites fournisseurs engagés dans le Zero Waste Program.