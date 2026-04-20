The Savant avec Jessica Chastain va finalement voir le jour, avec Apple TV qui a décidé de diffuser la série après avoir abandonné l’idée pendant de longs mois. Cela faisait suite à l’assassinat de Charlie Kirk.

Apple TV va bel et bien diffuser The Savant

The Savant aurait dû être disponible sur la plateforme de streaming le 26 septembre 2025. « Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de reporter la diffusion de The Savant. Nous vous remercions de votre compréhension et nous réjouissons de diffuser la série à une date ultérieure », avait indiqué un porte-parole d’Apple quelques jours à peine avant la sortie initiale.

Apple n’a jamais officiellement annoncé que le report était en lien avec l’assassinat de Charlie Kirk, mais tout porte à croire que c’était le cas sachant que cela avait eu lieu récemment. The Savant est un thriller tendu et à suspense qui suit une enquêtrice infiltrée connue sous le nom de The Savant alors qu’elle infiltre des groupes haineux en ligne dans le but d’arrêter les extrémistes nationaux avant qu’ils ne passent à l’action. Le jour, Jodi est une mère de famille banale vivant en banlieue. La nuit, elle explore les recoins les plus sombres d’Internet. Apple TV semblait penser que le scénario de la série allait lui créer un mauvais buzz au vu de l’assassinat.

Jessica Chastain elle-même avait commenté le report de la série. « Je tiens à dire à quel point j’apprécie mon partenariat avec Apple. Ils ont été des collaborateurs incroyables et je respecte profondément leur équipe. Cela dit, je tenais à vous faire savoir que nous ne sommes pas d’accord avec la décision de suspendre la sortie de The Savant », avait-elle déclaré.

Vers une sortie en juillet

Malgré tout, la situation semble s’améliorer. « Avant, je me disais : je ne sais pas si on va la voir. Mais maintenant, je peux dire : on va la voir », a déclaré Jessica Chastain à Variety en faisant référence à The Savant. Variety ajoute que la sortie se fera en juillet, mais Apple TV n’a rien communiqué publiquement pour le moment.

De plus, Jessica Chastain a d’autres projets avec Apple TV, dont The Off Weeks avec Ben Stiller et The Dealer avec Adam Driver.