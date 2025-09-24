The Savant avec Jessica Chastain devait sortir le 26 septembre, mais Apple TV+ a finalement décidé de déprogrammer la série sans communiquer une nouvelle date de sortie. L’actrice, qui est également une productrice exécutive, a tenu à réagir à la décision du service de streaming.

Un report pour The Savant sur Apple TV+

Officiellement, Apple TV+ indique :

Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de reporter la diffusion de The Savant. Nous vous remercions de votre compréhension et nous réjouissons de diffuser la série à une date ultérieure.

Il n’y a donc pas une raison spécifique communiquée publiquement en ce qui concerne le report. Mais plusieurs indices suggèrent que c’est lié aux évènements aux États-Unis, notamment avec l’assassinat de Charlie Kirk. Apple TV+ semble penser que le scénario de la série va lui créer un mauvais buzz au vu de la situation. Le service de streaming préfère donc reporter la sortie à une date ultérieure.

La série est présentée comme un thriller tendu et à suspense qui suit une enquêtrice infiltrée connue sous le nom de The Savant alors qu’elle infiltre des groupes haineux en ligne dans le but d’arrêter les extrémistes nationaux avant qu’ils ne passent à l’action. Le jour, Jodi est une mère de famille banale vivant en banlieue. La nuit, elle explore les recoins les plus sombres d’Internet.

La réaction de Jessica Chastain

Quelques heures après la décision d’Apple TV+, Jessica Chastain a posté un message sur son compte Instagram et fait bien comprendre qu’elle n’est pas alignée sur le report décidé par le service de streaming. Elle écrit :