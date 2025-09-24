The Savant : la déprogrammation par Apple TV+ dérange Jessica Chastain, qui le fait savoir
The Savant avec Jessica Chastain devait sortir le 26 septembre, mais Apple TV+ a finalement décidé de déprogrammer la série sans communiquer une nouvelle date de sortie. L’actrice, qui est également une productrice exécutive, a tenu à réagir à la décision du service de streaming.
Un report pour The Savant sur Apple TV+
Officiellement, Apple TV+ indique :
Après mûre réflexion, nous avons pris la décision de reporter la diffusion de The Savant. Nous vous remercions de votre compréhension et nous réjouissons de diffuser la série à une date ultérieure.
Il n’y a donc pas une raison spécifique communiquée publiquement en ce qui concerne le report. Mais plusieurs indices suggèrent que c’est lié aux évènements aux États-Unis, notamment avec l’assassinat de Charlie Kirk. Apple TV+ semble penser que le scénario de la série va lui créer un mauvais buzz au vu de la situation. Le service de streaming préfère donc reporter la sortie à une date ultérieure.
La série est présentée comme un thriller tendu et à suspense qui suit une enquêtrice infiltrée connue sous le nom de The Savant alors qu’elle infiltre des groupes haineux en ligne dans le but d’arrêter les extrémistes nationaux avant qu’ils ne passent à l’action. Le jour, Jodi est une mère de famille banale vivant en banlieue. La nuit, elle explore les recoins les plus sombres d’Internet.
La réaction de Jessica Chastain
Quelques heures après la décision d’Apple TV+, Jessica Chastain a posté un message sur son compte Instagram et fait bien comprendre qu’elle n’est pas alignée sur le report décidé par le service de streaming. Elle écrit :
Je tiens à dire à quel point j’apprécie mon partenariat avec Apple. Ils ont été des collaborateurs incroyables et je respecte profondément leur équipe. Cela dit, je tenais à vous faire savoir que nous ne sommes pas d’accord avec la décision de suspendre la sortie de The Savant.
Au cours des cinq dernières années, depuis que nous avons commencé à produire cette série, nous avons été témoins d’une quantité regrettable d’actes de violence aux États-Unis : la tentative d’enlèvement de la gouverneure du Michigan, Gretchen Whitmer ; l’attaque du Capitole le 6 janvier ; les tentatives d’assassinat du président Trump ; les assassinats politiques de représentants démocrates dans le Minnesota ; l’attaque contre le mari de la présidente Pelosi ; l’assassinat du commentateur conservateur Charlie Kirk ; la récente fusillade dans une station affiliée à ABC en Californie ; et plus de 300 fusillades dans des écoles à travers le pays.
Ces incidents, bien qu’ils soient loin de couvrir toute la gamme des violences observées aux États-Unis, illustrent un état d’esprit plus large qui transcende le spectre politique et auquel il faut s’attaquer. Je n’ai jamais hésité à aborder des sujets difficiles, et même si j’aurais préféré que cette série ne soit pas aussi pertinente, elle l’est malheureusement.
The Savant parle des héros qui travaillent chaque jour pour empêcher la violence avant qu’elle ne se produise et il semble plus urgent que jamais d’honorer leur courage. Bien que je respecte la décision d’Apple de suspendre la diffusion pour l’instant, je garde l’espoir que la série sera bientôt accessible au public. D’ici là, je souhaite sécurité et force à tous, et je vous tiendrai au courant si et quand The Savant sera diffusé.
Après les bras baissés devant les diktats de la Chine, quand on voit Tim offrir des cadeaux serviles au monsieur orange, tenir des propos obséquieux envers lui et son épouse au banquet tech à la Maison Blanche, et maintenant auto-censurer cette série pour sa force politique et son attaque des extrémistes nationalistes violents, il devient de plus en plus malaisé de rester Apple Fan.