Après l’énorme succès critique et public de Severance (bon ça ne passe toujours pas aux Emmys…), Apple TV+ poursuit sa collaboration avec Ben Stiller, cette fois en tant qu’acteur. L’artiste américain, davantage connu ces dernières années pour son travail de réalisateur et de producteur, endossera l’un des rôles principaux de The Off Weeks, une mini-série en huit épisodes. À ses côtés, la plateforme a confirmé la présence de Jessica Chastain, qui multiplie actuellement les projets télévisés.

Une intrigue intimiste portée par un duo de prestige

Dans The Off Weeks, Stiller incarne un professeur d’écriture en plein divorce chaotique, qui entame une relation avec la mystérieuse Stella West (Chastain). Ce nouveau rôle marque un retour notable devant les caméras pour l’acteur, ce dernier ayant décidé de ne pas apparaitre dans Severance. La série est produite par la société Red Hour de l’acteur et bénéficie déjà du feu vert d’Apple TV+, mais le projet n’en serait encore qu’au stade de la pré-production.

Un calendrier chargé pour Apple et ses stars

Jessica Chastain s’impose elle aussi comme une figure récurrente de la plateforme. L’actrice américaine sera à l’affiche de The Savant, qui démarrera le 26 septembre prochain sur la plateforme, et prépare également The Dealer aux côtés d’Adam Driver. De son côté, Ben Stiller supervisera toujours Severance en tant que producteur exécutif, même s’il ne prévoit pas de diriger d’épisodes de la saison 3. Stiller présentera aussi en octobre un documentaire personnel, Stiller & Meara: Nothing is Lost, consacré à ses parents.